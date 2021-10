Globális minimumadó: Szijjártó Péter fontos bejelentést tett

Kialakulhat a magyar érdekeket nem sértő kompromisszum a globális minimumadó kapcsán - jelezte Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán Párizsban. Ugyanitt mondta Valdis Dombrovskis, az EU kereskedelmi biztosa, hogy akár már a hónap végéig nyélbe üthetik a megállapodást.

Már nem annyira elutasító a magyar kormány

A kormány kizárólag olyan megállapodást fog támogatni a globális minimumadó bevezetése kapcsán, amely nem sérti a magyar érdekeket - közölte a tárca szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) szerdai ülésén Párizsban.

A közlemény szerint a külügyminiszter arról számolt be, hogy ez egy kifejezetten érzékeny kérdés, hiszen Magyarországon a legalacsonyabbak Európában a magánszemélyek és a vállalkozók adóterhei, illetve a magyar gazdaságpolitika sikerének egyik alapját az egykulcsos adók bevezetése jelentette 2010 után. "Így tudtunk lekerülni Európa szégyenpadjáról, és Európa egyik leggyorsabban növekedő gazdaságává válni" - fogalmazott.

Mint mondta, az OECD előtt lévő javaslatnak két része van. Az első a tevékenységüket helyhez nem köthetően végző, nagy digitális vállalatok megadóztatásáról szól, s ebben teljes is az egyetértés. A második rész azonban már bonyolultabb, az a "valós gazdasági tevékenységet végző cégekről" szól - közölte. Szijjártó Péter rámutatott, hogy a Magyarországon jelenleg érvényben lévő, 9 százalékos társaságiadó-kulcs a legalacsonyabb Európában. Ez szerinte jelentős előnyt biztosít Magyarországnak a beruházások ösztönzése, a munkahelyek teremtése szempontjából. Ezért csakis olyan javaslatot tudunk elfogadni, amely ezt az előnyt nem sodorja veszélybe - szögezte le.

Tájékoztatása szerint a magyar kormány tíz éves átmeneti időszak bevezetésére

és kivételek meghatározására tett javaslatot, valamint arra, hogy a munkaerő-költségeket és a vállalatok működéséhez szükséges eszközök értékét hogyan vegyék figyelembe a minimumadó megállapításánál. Amennyiben ezeket a többi ország elfogadja, akkor kialakulhat olyan kompromisszum, amely egyrészt lehetővé teszi a globális minimumadó bevezetését, másrészt nem sérti a magyar érdekeket, nem veszélyezteti a magyar gazdaság versenyelőnyét - húzta alá.

Az eddigiekhez képest új részleteket ismerhettünk meg a kormány globális minimumadóról szóló álláspontjáról, és a korábbi kormányzati nyilatkozatokhoz képest változott is a magyar kormány hozzáállása a kérdéshez, már nem kategorikusan elutasító, hanem kvázi kilátásba helyezte Magyarország csatlakozását a megállapodáshoz. Az is jól érzékelhető, hogy - ahogy egyre több, korábban kimaradni szándékozó országot vonnak be a globális minimumadó körbe - a kormány is belátta: a kompromisszumos megállapodás felé lép el. A helyzet nyár óta annyiban változott, hogy kiderült: az alkuba belépő országok összességében előnyösebb helyzetbe kerülhetnek bevételi fronton, a kimaradó országok államkasszája viszont olyan pénzektől eshet majd el, amelyeket be is szedhetnének, ha csatlakoznának a megállapodáshoz. Legutóbb épp kedden érkezett a hír, hogy az eddigi legnagyobb ellenállók, az írek is csatlakoznak a megállapodáshoz. Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter ezek fényében nem véletlen mondta azt szeptember végén magabiztosan, hogy a kimaradók is csatlakozni fognak az alkuhoz.

Varga Mihály szeptember közepén még azt nyilatkozta, hogy Magyarországnak következetes és határozott álláspontja van a globális minimumadót érintően, a kormány nemet mond az adóemelésre. "A 15 százalékos minimumadó bevezetése adóemelést, a versenyképesség romlását jelentené Magyarországnak, ezért azt még nemzetközi nyomás hatására sem támogatja a magyar kormány" - fogalmazott. Augusztusban pedig Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára azt nyilatkozta, hogy Magyarország egy morzsányit sem enged pénzügyi szuverenitásából, és mivel a Biden-adó súlyos károkat okozna a hazai gazdaságnak, a vállalkozásoknak és az embereknek, ezért elutasítja azt. Alig 5 hónapja Szijjártó Péter is megnyilvánult a kérdésben, akkor felemelve a hangját a tervezet ellen. "Senkinek nincsen joga kívülről beavatkozni a magyar adópolitikába" - szögezte le májusban. A miniszter szerint a globális minimumadó bevezetésének gondolata ellentétes a piacgazdasági elvekkel. "Nem fogadunk el semmilyen olyan nemzetközi nyomást vagy szabályt, amely adóemeléshez vezetne Magyarországon" - mondta ezt még májusban.

A jelek szerint a magyar gazdaságpolitika most arra törekszik, hogy a belépés előtt minél inkább a kedvére alakítsa a részletszabályokat a minimumadó kapcsán.

Nobilis Benedek, a Pénzügyminisztérium főosztályvezetője a Portfolio-n megjelent áprilisi cikkében mutatta be a megállapodás részleteit és a magyar álláspontot.

Október végéig meglesz az alku?

A hónap vége előtt elkészülhet a társasági adóról szóló globális megállapodás - mondta a CNBC-nek szerdán az EU vezető kereskedelmi tisztségviselője.

A csatorna emlékeztet arra, hogy az utóbbi időben a megállapodás képviselői kemény tárgyalásokba kezdtek, hogy az alkut nem támogató maroknyi országcsoportot is behozzák a megállapodásba. A CNBC külön megemlíti itt Írországot és Magyarországot, ahol a társasági adó 15% alatt van és kétségüket fejezték ki a minimumadóval kapcsolatban.

Reméljük, hogy az OECD-megállapodást októberben véglegesíteni tudjuk

- jelezte Valdis Dombrovskis, az EU kereskedelmi biztosa.

Pierre Gramegna, Luxemburg pénzügyminisztere pedig szintén azt nyilatkozta, hogy napokon belül megszülethet a megállapodás, amelyben minden ország részt vesz.

