Idősotthonokban végzett antitest-mérést a főváros, íme az eredmény

A Fővárosi Önkormányzat antitestszint-felmérést végzett az idősotthonaiban. Az ellátottak közül a vizsgált 1002 fő 95,81 százaléka, a munkavállalók közül a vizsgált 503 fő 97,6 százaléka rendelkezik a védettséghez szükséges antitestszinttel. Az adatgyűjtés lehetővé tette a két és a három oltással rendelkezők ellenanyagszintjének célzott vizsgálatát is – derül ki a Fővárosi Önkormányzat közleményéből.

A felmérés célja az volt, hogy átfogó általános képet lehessen kapni az intézményekben lakók és az intézmények munkatársai koronavírussal szembeni védettségi státuszának egyik fontos alkotóeleméről az IgG neutralizáló antitestszint meghatározásával. A kellő mintaszám és a csoportok képzése lehetővé tette – az idő múlására, valamint a harmadik oltás hatására is figyelemmel – a helyzet feltérképezését, egyben szükség szerint a beavatkozási pontok megállapítását - írja a közlemény.

A Fővárosi Önkormányzat által fenntartott 11 idősotthonban megtörtént a vérvétel, majd az akkreditált laboratóriumban az antitestszint mérése. Ez alapján az eredmények:

Az ellátottak esetében a vizsgálatra kerültek száma összesen 1002 fő, ebből 960 fő rendelkezik a védettséghez szükséges antitestszinttel, amely 95,81 %-os arány .

A munkavállalók esetében a vizsgálatra kerültek száma összesen 503 fő, ebből 491 fő rendelkezik a védettséghez szükséges antitestszinttel, amely 97,6 %-os arány.

Részletes adatok

Az adatgyűjtés lehetővé tette, hogy elvégezzék a két oltással rendelkezők és a három oltással rendelkezők között is az ellenanyagszint célzott vizsgálatát, mely az alábbi eredményeket mutatja.

A két oltással rendelkezők esetében a számok az alábbiak szerint alakultak:

A két oltással rendelkező ellátottak esetében a vizsgálatra kerültek száma 304 fő, ebből 284 fő rendelkezik a védettséghez szükséges antitestszinttel, amely 93,42 %-os arány.

A két oltással rendelkező munkavállalók esetében a vizsgálatra kerültek száma 306 fő, ebből 303 fő rendelkezik a védettséghez szükséges antitestszinttel, amely 99,02 %-os arány.

A három oltással rendelkezők esetében a számok az alábbiak szerint alakultak:

A három oltással rendelkező ellátottak esetében a vizsgálatra kerültek száma 661 fő, ebből 656 fő rendelkezik a védettséghez szükséges antitestszinttel, amely 99,24 %-os arány.

A három oltással rendelkező munkavállalók esetében a vizsgálatra kerültek száma 176 fő, ebből 176 fő rendelkezik a védettséghez szükséges antitestszinttel, amely 100,00 %-os arány.

A továbbiakban a korábbi vizsgálataiknak megfelelő bontásban elemezték az IgG szinteket is a mintákban. Az ellenanyagszint mértéke áttételesen mutatja a védettség erősségét, de azzal nem egyenesen arányos. Az védettség mértéke több tényező függvénye.

A vizsgálatok eredményeként mind az ellátottak, mind a munkavállalók esetében jól látható az ellenanyagszint emelkedése a harmadik oltást követően.

Külön kiemelendő, hogy a harmadik oltással is rendelkező munkavállalók esetében nem találtak olyan személyt, aki ne rendelkezne a védettséghez szükséges antitestszinttel - írják.

A Fővárosi Önkormányzat az idősellátást végző bentlakásos intézményekben már a tavasz folyamán is végzett hasonló vizsgálatot. A tavaszi eredmények és a mostani, két oltással rendelkezőkre vonatkozó eredmények összehasonlítása alapján egyértelműen megállapítható, hogy a tavaszi eredmények magasabb IgG ellenagyag szinteket mutattak, mint a két oltással rendelkezőknél szeptemberben mért értékek. Az is megállapítható ugyanakkor, hogy a most három oltással rendelkezők esetében az ellenanyagszint magasabb, mint áprilisban a kétszeresen oltottak esetében tapasztalható volt.

