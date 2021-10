Gyors romlásnak indult a magyar külkereskedelmi mérleg

Augusztusban 467 millió eurós hiány keletkezett a magyar külkereskedelmi mérlegben. Az elmúlt 15 évben ennél csak egyszer láttunk nagyobb deficitet, amikor tavalyi tavasszal a koronavírus-válság kitörésekor leállt az exportszektor. A második negyedév óta, de különösen az utóbbi két hónapban az áruforgalmi egyensúlyunk karakteres romlásnak indult.

A magas hiány úgy alakult ki, hogy az egy évvel korábbihoz képest az euróban számolt import 16%-kal, az export viszont csak 5%-kal lett magasabb. A romló egyensúly mögött több tényező is meghúzódik. Az import gyors növekedése a gazdaság magára találásának a következménye, a koronavírus-válságból való felpattanás a fogyasztási és a beruházási célú behozatalt egyaránt dinamizálja. Az export viszont döcög. Már az ipari termelési adatokból is láthattuk, hogy a leállások, ellátási problémák kihatnak a szektor összteljesítményére, így nem meglepő, hogy a kivitel is akadozik. A termelési problémák a gyárak hagyományos nyári felújítási, karbantartási munkáit is augusztusra koncentrálhatták, ami tovább növelte a termeléskiesést.

Az elmúlt években hullámzó mozgás figyelhető meg az exporttöbbletünkben. Az erős keresletélénkítés 2017-2019-es időszakában romlást láthattunk, majd az új termelő kapacitások üzembe állása, a koronavírus sokkjából való feléledés újra hizlalni kezdte a többletet. Ez akadt el az idén újra, és amíg a kínálati súrlódásos problémák fennmaradnak, valószínűleg a tendencia ki is tart. Erre erősít rá a nyersanyag-, illetve az utóbbi időben az energiaárak gyors emelkedése, ami az importszámlákat emeli.

Ezzel összefüggésben a legfrissebb szakértői előrejelzések az idénre már a folyó fizetési mérleg hiányát mutatják, amitől már elszokhattunk az elmúlt években.

