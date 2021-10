Kettős élelmiszer minőség: mire számíthat, aki átveri a fogyasztókat?

Az elmúlt hónapokban jelentős nyilvánosságot kapott az élelmiszerek (és egyéb termékek) ún. kettős minőségben történő forgalomba hozatalát tilalmazó, illetve az ilyen kereskedelmi gyakorlatot szankcionáló jogszabályok elfogadása és ezeknek 2022. májusában való hatályba lépése. A sajtóban a közelmúltban több híradás jelent meg arról, hogy az ilyen kereskedelmi gyakorlatot folytató vállalkozások súlyos bírságra számíthatnak. E szabályok élelmiszerek tekintetében történő gyakorlati alkalmazása ugyanakkor jelenleg még számtalan kérdést vet fel.

Cikkünkben röviden összefoglaljuk a kettős minőség, mint fogyasztóvédelmi probléma élelmiszerjogban történő megjelenését, a kapcsolódó jogszabály-módosítások hátterét és a jövőbeli alkalmazásukkal kapcsolatban felvetődő és még tisztázásra szoruló kérdéseket.

A kettős élelmiszer-minőség mint probléma megjelenése, és uniós kezelése

A problémát először a 2010-es évek elején vetették fel a visegrádi, illetve más közép-kelet-európai országok fogyasztóvédelmi egyesületei. E szervezetek több ízben jelezték a hatóságaik felé, hogy a fogyasztók jelzései szerint az élelmiszergyártók és egyes termékeket, például üdítőitalokat, kávéfajtákat, édességeket vagy halrudacskákat más minőségben kínálnak nekik odahaza, mint más tagállamokban, holott a termékek márkaneve azonos, és a csomagolásuk is egyforma vagy nagyon hasonló.

kettős minőség alatt tehát azt a gyakorlatot értjük, hogy a gyártók különböző országokban az azonos márkanév alatt eltérő összetételű és eltérő minőségű termékeket forgalmaznak

– a fogyasztók észrevételei alapján szinte minden esetben úgy, hogy a közép-kelet-európai piacokon alacsonyabb minőségű terméket hoztak azonos név alatt forgalomba.

Magyarországon a Nemzeti Élelmiszerlánc biztonsági Hivatal (Nébih) már 2014-ben összehasonlító vizsgálatot végzett annak megállapítására, hogy az említett gyakorlat valóban létezik és tetten érhető-e. A NÉBIH felmérései e feltételezést alátámasztották, amelynek következtében a kormány képviselői a problémát – több más tagállammal egyetértésben – felvetették az EU Mezőgazdasági és Halászati Tanács ülésén.

Ezt követően az Európai Bizottság is elkötelezetté vált a probléma megoldása iránt. Jól jelezte ezt, hogy Jean-Claude Juncker bizottsági elnök az Unió helyzetéről szóló 2017. szeptember 13-án tartott beszédében elfogadhatatlannak nevezte, hogy Európa egyes részein azonos csomagolással és márkajelzéssel alacsonyabb minőségű élelmiszereket árulnak az embereknek, és síkra szállt e gyakorlat ellen.

A beszédet több bizottsági kezdeményezés (bizottsági útmutató a tisztességtelen gyakorlatok hatékonyabb tagállami kezeléséről, „Új megállapodás a fogyasztói érdekekért” elnevezésű kezdeményezéscsomag, közös vizsgálati módszertan kidolgozása) is követte, amelyek nyomán végül 2019. novemberében elfogadták a 2019/2161 irányelvet, amely az uniós fogyasztóvédelmi szabályok módosításáról rendelkezik, azok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében.

Az említett irányelv 3. cikke kiegészítette a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok 2005/29 EK irányelvben szereplő meghatározását. E szerint tisztességtelennek minősülnek az gyakorlatok is "amelyek keretében egy árut az egyik tagállamban akként forgalmaznak, hogy az megegyezik egy más tagállamokban forgalmazott áruval, miközben az utóbbi áru összetételében vagy jellemzőiben jelentős eltérések vannak, kivéve, ha ezt jogszerű és objektív tényezők indokolják".

A tagállamoknak az irányelv rendelkezéseit a 2021. november 28. napjáig kell a nemzeti jogba átültetniük úgy, hogy azokat 2022. május 28. napjától alkalmazni is kell.

A módosított uniós szabályozás magyarországi átültetése

Hazánkban a fenti uniós szabályozást a jogalkotó már tavaly év végén, 2020. december 1. napján átültette a magyar jogba, a 2020. évi törvény CXXXVI. törvénnyel, amely módosította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) egyes rendelkezéseit.

A törvénymódosítás értelmében az Fttv. kiegészül egy ponttal amely – az uniós szabályozással összhangban – megtévesztőnek minősíti a kettős minőség gyakorlatát, melynek meghatározása megegyezik az irányelv meghatározásával, akkor ha ez valamennyi tényszerű körülmény figyelembevételével a fogyasztót olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti (vagy erre alkalmas), amelyet egyébként nem hozott volna meg.

A törvénymódosítás tisztázza azt is, hogy az élelmiszerekkel kapcsolatban megvalósított megtévesztő kereskedelmi gyakorlat ("kettős minőséggel" összefüggő gyakorlat) esetén az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság vagyis a Nébih jogosult eljárni.

Az esetleges megtévesztő kereskedelmi gyakorlat szigorúan szankcionálható, a kiszabható bírság a gyártó árbevételének akár 5 százalékát is elérheti,

amely akár százmillió forintos nagyságrendű is lehet. De mégis, melyek azok az esetek, amelyeket a hatóságok szankcionálhatnak?

Kettős minőség megállapítása

A jövő májusban hatályba lépő jogszabályok alapján a "kettős minőséggel" összefüggő megtévesztő (tisztességtelen) kereskedelmi gyakorlat alkalmazása akkor merülhet fel, ha:

a fogyasztók egy „referenciatermékhez” viszonyított, jogos és konkrét várakozással tekintenek a termékre, és a termék ettől a várakozástól jelentősen eltér,

a kereskedő a termékre vonatkozó lényeges információkat nem közöl a fogyasztókkal, és azok nem érthetik, hogy a várakozásukhoz képest eltérés lehet,

ez a nem megfelelő vagy nem elegendő tájékoztatás valószínűleg torzítja az átlagfogyasztó gazdasági viselkedését, például arra készteti őt, hogy olyan terméket vásároljon, amelyet egyébként nem vett volna meg.

Az ezzel kapcsolatosan vizsgálandó kérdéseket az alábbi ábra szemlélteti:

Amint a fentiekből látható, a megtévesztő kereskedelmi gyakorlat megállapításához jó néhány kérdés vizsgálata szükséges, amelyek megválaszolására vonatkozóan még nincsen kialakult gyakorlat.

Fontos, ám a híradásokban talán kevésbé hangsúlyozott része e jogszabály módosításnak az, hogy a "kettős minőség" gyakorlata csupán azokban az esetben minősíthető megtévesztőnek, ha a különbség nem indokolható jogszerű és objektív tényezőkkel, valamint ha erre a fogyasztó (vásárló) figyelmét nem hívták fel.

A korábbi hatósági vizsgálatok tapasztalatai

A fentebb említett európai jogalkotási folyamattal párhuzamosan, illetve azt követően több hatóság és független ügynökség is vizsgálta a kettős minőség fennállását hazai és európai dimenzióban.

A vizsgálatok részét képezte a fogyasztók véleményének felmérése is. Ez Magyarország esetében azt mutatta, hogy a megkérdezett fogyasztók nagyjából fele tapasztalta már a kettős minőség fennállását. A fogyasztók túlnyomó többsége (mintegy 80%-a) a kettős élelmiszer minőség alkalmazását lényeges problémának tartja és többségük elítéli az ilyen kereskedelmi gyakorlat alkalmazását.

Az élelmiszerekkel kapcsolatosan végzett vizsgálatok eredményeinek részletes bemutatása és elemzése jelen cikk kereteit jelentősen meghaladná, ugyanakkor azok áttanulmányozása alapján néhány fontos tanulság véleményünk szerint leszűrhető:

a hazai vizsgálat alá vont termékek nagyjából egynegyed-egyharmad részénél volt tapasztalható eltérés a termékek összetételét vagy érzékszervi tulajdonságait illetően;

az eltérések részben igazolhatók voltak jogszerű és objektív tényezőkkel;

a jogszerű és objektív tényezőkkel nem igazolható eltérések sem eredményeztek minden esetben eltérő minőséget;

az eltérő minőségű élelmiszerek forgalmazása nem mutatott egyértelmű területi mintázatot, tehát nem látszik maradéktalanul igazolhatónak az az egyébként kétségtelenül létező fogyasztói percepció, miszerint a gyártók a közép-kelet-európai országokban rosszabb minőségű élelmiszert forgalmaznának.

E helyütt szükséges megemlíteni természetesen azt is, hogy az élelmiszer minősége sokszor szubjektív kategória – míg a fogyasztó szempontjából lehet egyik vagy másik fajta élelmiszer "jobb" ha az az adott fogyasztónak jobban ízlik – a gyártó szempontjából a minőség inkább az adott termék jogszabályoknak való megfelelősségét és frissességét takarja.

Mindazonáltal a vizsgálatok eredményei, a fent tárgyalt jogszabályi változások és az ezekkel összefüggő fogyasztói elvárások is feltehetőleg arra fogják sarkallni a gyártókat és forgalmazókat, hogy az általuk előállított élelmiszerek összetételét és érzékszervi jellemzőit egységesítsék. De mi történik, ha ez esetleg mégsem sikerül, mikor lehet jogszerű az eltérő összetételű vagy minőségű termékek azonos név alatt történő fogalomba hozatala?

Jogszerű különbségtétel – eltérő összetételű (minőségű?) termékek fogalomba hozatala

Az élelmiszer előállítók részéről a legtöbb kérdés már most azzal kapcsolatban merül fel, hogy az azonos vagy hasonló megjelenésű (azonos márkanév alatt forgalomba hozott) termékek között az összetételben mutatkozó különbség mely esetekben minősülhet jogszerűnek.

Erre a korábban elvégzett és nyilvánosságra hozott uniós és tagállami vizsgálatokból (így például a NÉBIH által elvégzett vizsgálatokból) lehet valamelyest következtetni. A különbségeket a hatóságok általában az alábbi esetekben fogadták el jogszerűnek (jogszerű és objektív tényezők által igazoltnak):

Tagállami szabályozás sajátosságai: erre jó példa a Magyarországon hatályban lévő népegészségügyi termékadóról, közismertebb nevén "csipsz adóról" szóló törvény – emiatt például jogszerűen indokolható, hogy a Magyarországban forgalomba hozott energiaital összetétele más – a gyártók az adó elkerülés érdekében termékeikben mellőzik a taurin használatát).

Szezonális hozzávalók/hozzávalók elérhetősége: a jogalkotó nem kívánja korlátozni az élelmiszergyártók azon törekvését, hogy helyi vagy szezonális alapanyagokat használjanak, amelyek természetszerűen különbségekhez vezethetnek a termék összetételében és érzékszervi tulajdonságaiban (íz, illat).

Egészségesebb táplálkozás elősegítése: a gyártók jogosultak megkülönböztetni a különböző piacokra szánt termékeiket, ha ezt az egészséges élelmiszerekhez történő hozzáférést próbálják elősegíteni – e kivételkör gyakorlati alkalmazását még bizonytalanság övezi.

Nemzeti preferenciák: a gyártók az azonos termékek közöti különbségeket gyakran a fogyasztók ízlésére hivatkozással indokolják (pl. valamely országban egy jégkémet édesebbre készítenek), az erre való hivatkozás várhatóan csak akkor lesz jogszerű, ha az adott preferenciát a gyártó megfelelő piackutatással tudja igazolni. Annak kidolgozása, hogy egy bizonyos nemzeti preferencia igazolása miként lehetséges még várat magára.

Ugyan az eddigi hatósági gyakorlat erre egyértelmű iránymutatást nem ad, meglátásom szerint

objektív indoknak minősülhet minden olyan a gyártással, előállítással összefüggő technikai tényező is, amelyre a gyártónak ráhatása nincs, de a végtermék milyenségére kihatással van

(pl. a helyben felhasznált víz tulajdonságai, keménysége, a gyártás feltételei).

További kérdéseket vet fel ugyanakkor, hogy a termék előállításával össze nem függő, ám végtermék tulajdonságait befolyásoló tényezők (pl. tárolás) különbsége mennyiben róható a gyártó terhére, mint ahogy az is, hogy– akár az adott esetben jogszerű – különbségről a fogyasztó/vásárló tájékoztatása milyen formában lehetséges. Ez utóbbival kapcsolatban elképzelhető, hogy elégséges lehet egy a csomagoláson lévő általános tájékoztatás is, de ennek részletei is további tisztázást igényelnek.

További lépések az új szabályozás hatályba lépését megelőzően

Amint a fentiekből is látható, a probléma jogszabályi rendezése a gyakorlati alkalmazás terén további megoldásra váró kérdéseket vet fel. A Nébih szakemberei a korábbi vizsgálatok idején szorosan együttműködtek a gyártókkal és az érdekképviseleti szervekkel, amelyet a jövőben is fenn kívánnak tartani a kettős minőséggel kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázása érdekében. A Nébih sajtóközleményében jelezte, hogy a gyártók túlnyomó többsége nyitott volt a párbeszédre és a jogszabályoknak való megfelelésre.

A Nébih közlése szerint a hatóság szakemberei a projekt során sok tapasztalatot szereztek a kettős minőség témakörében. A hatóság a tapasztalatok és az eredmények alapján, az élelmiszeripari szereplők számára és bevonásával a jelenség kezelését segítő operatív útmutató összeállítását tervezi, amellyel a gyártókat segíteni kívánja a megfelelő jogalkalmazásban.

Megítélésünk szerint erre a jelen helyzetben – a probléma összetettsége és a gyártók jogkövető magatartásának elősegítése miatt – nagy szükség van. Természetesen az ezzel kapcsolatos fejleményeket mi is figyelemmel kísérjük, és beszámolunk róluk, amint lehet.

Gera Dániel

ügyvéd, Schönherr Hetényi Ügyvédi Iroda

