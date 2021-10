Kopint-Tárki: közel 7%-kal nőhet idén a magyar gazdaság

Az idei évre 6,8%-os növekedést vár a Kopint-Tárki, részben a bázishatásból kifolyólag, részben a járványügyi korlátozások oldásából adódó élénkülésnek köszönhetően.

Az ipar kibocsátása a második negyedévben drámai, közel 38%-os ütemben bővült. Ugyanakkor ez jelentős részben a bázishatás eredménye: a szezonálisan kiigazított volumen emelkedése az akuttá váló chiphiány és a logisztikai szúk keresztmetszetek következtében lelassult, a harmadik negyedévben pedig megtorpant. A kínálatoldali problémák főként az autóipart, illetőleg az ipari exportékesítést fogják vissza. Jelenleg 11% körüli éves növekedésre számítunk, írják az elemzésben.

Az építőiparban a kibocsátás korábbi visszaesése májustól kezdve növekedésbe váltott. Ezen belül a magasépítés aktivitása már a válságot megelőző csúcsszint közelében jár, míg a mélyépítés messze van még ettől, habár június-júliusban itt is meglódult a kibocsátás. A megrendelésállomány nyár közepére mindkét építőipari terület esetében kedvező. Immár valószínű, hogy az ágazat kibocsátásának éves bővülése meghaladja a 10%-ot.

A befejezett és átadott lakások számának év/éves emelkedése az első negyedévben még folytatódó emelkedés után a második negyedévben csökkenésbe váltott. Ez részben a pandémia okozta csúszások következménye lehet, vagyis a bővülés még visszatérhet az év második felében. Eközben viszont az újonnan megkezdett és a folyamatban lévő lakásépítési projektek értékének csökkenése is folytatódik. A lakásépítés ÁFA-kulcsának ismételt leszállítása, valamint a bejelentett otthonteremtési kedvezmények és az új zöldhitel az induló projektek számának jelentős emelkedését eredményezi idővel, ám ennek hatása talán csak jövőre válik láthatóvá.

Az államháztartás egyenlegét 2021-ben a módosított költségvetési törvény a GDP 7,5%- ban határozza meg. Az év első felében ennél jóval alacsonyabb eredményszemléletű hiány valósult meg (a GDP 4,2%-a), aminek az oka elsősorban a vártnál magasabb gazdasági növekedés, amely egyrészt a költségvetési bevételeit megnövelte, másrészt a ráta nevezőjében szereplő nominális GDP-adatot is felemelte. Utóbbiban a vártnál magasabb árindex is szerepet játszott. A költségvetésben szereplő makropályánál lényegesen jobb tényadatok ellenére a tervezett 7,5%-os hiány megvalósulását várjuk, amely részben a már bejelentett jóléti intézkedések idei kifizetéseivel magyarázható, részben azokkal a ma még nem ismert kiadásokkal, amelyekről a kormány az év végén szokott intézkedni, írja a Kopint-Tárki. Szerintük a tervezettnél kisebb költségvetési hiány elérése nem áll a kormány szándékában, mivel még nagyobb osztogatás fog megvalósulni a választások előtt, 2022 elején, s ha a 2021- es év túl jól sikerül, akkor 2022-ben nem valósul meg a csökkenő államadósság pálya.

A fiskális politikától nem elválaszthatatlan az infláció gyorsuló üteme, bár azt számos más tényező is alakítja. Elsősorban a nemzetközi energia- nyersanyag- és alapanyag[1]árak, amelyek világszerte emelkedő árindexet eredményeznek. Ugyanakkor az infláció 2021-ben Magyarországon az EU-n belül is kimagasló ütemű, ami a belföldi árfelhajtó erők jelentős szerepére mutat rá. 2021-re 4,8%-os fogyasztói árindexet várunk, de az eddigi hónapokban az inflációs előrejelzést folyamatosan felfelé kellett módosítani, emlékeztet a Kopint-Tárki. Ez a prognózis is felfelé kockázatos, nem zárható ki akár az 5%-os ráta. 2022-ben az árindex mérséklődésének az irányába mutat, hogy jövőre nem lesz adóemelés, ami 2021-ben a KSH adatai szerint 0,5%-kal felfelé tolta az éves árindexet. Ezt a kedvező hatást azonban ellensúlyozhatja a belföldi kereslet ugrásszerű növekedése, amely ráerősíthet az amúgyis meglévő külső árnyomásra.

A növekvő inflációs kockázatokra az MNB 2021 júniusától kamatemelési ciklus elkezdésével reagált, havi 30 bázisponttal emelve a jegybanki alapkamatot és a hozzá kapcsolt kamatfolyosó mértékeit. Szeptemberben azonban, az elemzők meglepetésére, a kamatemelés mértékét 15 bázispontra csökkentette, annak ellenére, hogy a Monetáris Tanács 2021-re 4,6-4,7%-os inflációt vár. A kamatemelés mértékének a csökkentése annak fényében is érdekes, hogy időközben mind a cseh, mind a lengyel jegybank kamatot emelt. Kérdés, hogy a következő hónapokban a Monetáris Tanács marad-e a 15 bázispontos emelési pályán, vagy visszatér a 30 pontos emeléshez.

„Nemcsak nekünk, hanem mindenkinek nehéz előre jeleznie, hogy hogyan alakul a forint árfolyama. Nem kizárt, hogy az MNB visszatér a 30 pontos emelési ütemhez, de most annak van a nagyobb esélye, hogy 15 pontos emelések lesznek” – mondta Palócz Éva, a Kopint-Tárki vezérigazgatója az intézet sajtótájékoztatóján, aki érzékeltette, hogy az emelkedő infláció miatt egyáltalán nem lényegtelen, hogy milyen ütemben szigorít az MNB. Úgy vélte, hogy nem kis ingadozások mellett 355-360 lehet az euró/forint kurzus.

Címlapkép: Getty Images