Lehetünk-e egyszerre koronavírusosak és influenzások?

Az idei járványidőszakra 1,3 millió adag védőoltás áll rendelkezésre, illetve lesz gyógyszer a 3 év alatti krónikus betegeknek.

Idén, miután tavaly elmaradt a járvány, a szokásosnál is nagyobb a tétje az influenza-elleni oltások beadásának

– mondta a Népszavának Ócsai Lajos, az ÁNTSZ egykori járványügyi főorvosa. A járvány az idén súlyosabb lehet, mert a szervezet természetes ráfertőződéséből egy év kimaradt. Így kevésbé védett az emberi szervezet az influenza mutációival szemben.

A főorvos szerint senki nem lehet egyszerre covidos és influenzás, de egymás után elkapható a kétféle betegség, ami a legyengült szervezetekre súlyos hatással lehet.

Az influenza elleni védőoltás felvétele azért is célszerű, mert a kétféle betegség tünetei nagyon hasonlók, ezért az első napokban nehéz megkülönböztetni őket. (Csak teszttel lehetne, de a tapasztalatok szerint a háziorvosok nagyon eltérő módon teszteltetnek, sokan szinte egyáltalán nem.) Ócsai Lajos azt is megerősítette, hogy az influenza elleni oltás és a covid elleni vakcina akár egyidejűleg, két különböző karba is beadható.

