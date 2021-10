Megérkeztek a pénteki magyar koronavírus-adatok

Az elmúlt 24 órában 774 új koronavírus-fertőzöttet regisztráltak, illetve 16 beteg hunyt el a betegséggel összefüggésben Magyarországon. Emelkedett a súlyos esetek száma is, már 650-en vannak kórházban. Az adatok továbbra is a járvány erősödését mutatják.

A 774 új eset 14%-os növekedést jelent az egy héttel ezelőtti adathoz képest, ami a vírus terjedésének gyorsulását jelzi.

Ennél is kedvezőtlenebb képet mutat a súlyos esetek számának alakulása. Egy hét alatt közel száz fővel nőtt a kórházban ápoltak száma, és mára elérte a 100-at a lélegeztetőgépen lévők száma. Egyik szám sem mondható még nagyon magasnak a korábbi járványhullámokhoz képest, ám egy fontos dologra figyelmeztetnek: amíg a regisztrált fertőzéses esetek lassabb ütemben emelkednek, mint a tavaly őszi hullámban, addig a súlyos esetek alakulása nagyon hasonló ahhoz. Az ellentmondás okairól többször írtunk már: a fertőzéses esetek viszonylag alacsony számát a gyenge hatékonyságú detektálás magyarázhatja, ugyanis a magas átoltottság és a gyenge tesztelés miatt sokan maradnak rejtve az egészségügyi hatóságok előtt.

Ezt a helyzetképet támasztja alá az áldozatok számának alakulása is. Az elmúlt 24 órában 16 beteg hunyt el, ez a negyedik hullám legmagasabb adata, kedden is ugyanekkorát láttunk. A trend emelkedő, amit most az is megerősít, hogy míg korábban egy-egy kiugró halálozási adattal egyidejűleg csökkent a gépen lévők száma, most ott is emelkedést látunk. Vagyis a súlyos esetek száma gyorsulva emelkedik, ezért nem számíthatunk a halálesetek csökkenésére.

A járvány regionális adatai továbbra is Nógrád megyében mutatják a leggyorsabb terjedést. Érdekesség, hogy ez szinte minden hullámban így volt, ahogy az is jellemző, hogy a főváros előbb megugrik, majd belesimul az országos átlagos képbe. Ezúttal is így van, mostanra már a keleti országrészben magasabb számokat látunk, mint Budapesten.

