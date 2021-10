Óriási csalódást okozott az amerikai munkanélküliségi adat, gondban a Fed

A vártnál sokkal kisebb mértékben nőtt a mezőgazdaságon kívül foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban szeptemberben. Ez az a mutató, amelyet az infláció mellett az amerikai jegybank figyel, és a szeptemberi ülés során a javuló foglalkoztatottsággal indokolta, hogy miért lesz szükség az eszközvásárlási program kivezetésére.

Mindössze 194 ezerrel nőtt a mezőgazdasági szektoron kívül foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban a friss közlés szerint. Az elemzők ütemesebb bővülésre, 500 ezer új foglalkoztatottra számítottak az augusztusi 366 ezer után, jelentős lassulást látunk tehát a foglalkoztatottság bővülésében.

A mai adat egyben a válságból való kilábalás kezdete óta a legalacsonyabb havi növekedést jelenti.

Nem ez az első alkalom, hogy a munkaerőpiaci adatok negatív meglepetést okoznak, a tavasz és nyár folyamán többször elmaradt a bővülés a várttól. A helyzet azért is érdekes, mert ezzel együtt a munkaerőhiány is jelen van a gazdaságban.

A munkanélküliségi ráta csökkent, 4,8%-on állt szeptemberben az előző havi 5,2% után, ez viszont azt is jelenti, hogy az aktívak száma csökkent. A foglalkoztatottsági ráta 61,6%-ra csökkent az augusztusi 61,7%-ról.

Az ADP szerdai közlése még pozitív meglepetést hozott, szeptemberben 568 ezerrel nőtt a versenyszférában foglalkoztatottak száma az Egyesült Államokban, ami jócskán meghaladja az előző havi 340 ezer főt és az elemzői konszenzust is (428 ezer). Az eltérés azzal magyarázható, hogy az ADP nem veszi figyelembe a közszférában foglalkoztatottak számát, míg a mai közlésben azok igen, viszont a mezőgazdasági alkalmazottak nincsenek benne.

Az amerikai jegybank kiemelt figyelmet fordít a munkaerőpiaci adatokra, a célja a válság előtti foglalkoztatottsági szint elérése. A jegybank a következő hónapokban jelentheti be, hogy leépíti az eszközvásárlási programját, az inflációs folyamatok ugyanis ezt erősen indokolják, de a munkaerőpiaci adatoktól is függ, hogy ennek bejelentésére novemberben vagy decemberben kerül sor. A szeptemberi gyenge munkaerőpiaci adat inkább a Fed kivárását vetíti előre (a közleményben hangsúlyozták is, hogy a tapering megkezdése erősen függ a reálgazdasági helyzettől), a befektetők is ezt árazzák, a dollár gyengülésbe kezdett az adatközlés után, bár az elmozdulás nem túl látványos.

Ennyi volt a tőzsdeválság? Használja ki a piaci mozgást, keresse kollégáinkat! Start

Címlapkép: Getty Images