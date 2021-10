Koronavírus: szép csendben elkezdett szigorítani a kormány

Folyamatosan emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon, egyre többen kerülnek kórházba, illetve lélegeztetőgépre. A szennyvízadatok is azt mutatják, hogy a járvány 4. hullámában Magyarországon a 60%-os átoltottság ellenére érdemben terjed a koronavírus. Habár a kormány folyamatosan azt hangsúlyozza, hogy a koronavírus ellen az egyetlen megoldás az oltás, úgy tűnik, hogy szép csendben azért egyéb intézkedéseket is bevetnek. Hosszú ideig úgy látszott, hogy nem lépnek, a héten azonban három új rendelkezés is született.

Az iskolákban szigorodtak a karanténszabályok, miután egyre több intézményben jelenik meg a koronavírus. Mostantól az oltottakra is vonatkoznak a korlátozások, ha egy iskolában felüti a fejét a vírus. Ez logikus lépés, hiszen az oltás nem véd a fertőződésről, illetve az oltott terjeszteni is tudja a vírust, így megfertőzhet oltatlanokat is.

A Covid-osztályokon újra egyre több beteget ápolnak, ami újra azt teszi szükségessé, hogy több orvos és ápoló ismét koronavírusos betegeket gyógyítson – így kevesebb kapacitás jut a nem Covidos betegekre. Kásler Miklós Emmi-miniszter így visszarendelte a rezidenseket és a szakorvosjelölteket az intenzív osztályokra a külsős gyakorlatról, hogy a nem Covidos betegek ellátása is működjön.

A járvány már akkora, hogy a mentőszolgálat nem tudja végezni a teszteléseket. Ezért Müller Cecília tisztifőorvos a háziorvosokat is intenzívebben be kívánja vonja a tesztelésbe, akik több antigén-vizsgálatokat végezhetnek. Igaz, a rendelkezést furcsa cikkcakkok követték, ezért még nem kristályosodott ki, hogy mi lesz az új eljárásrend.

Mindezek azt mutatják, hogy újra különböző intézkedésekre van szükség a koronavírus-járvány 4. hulláma miatt, habár a szakértők ennél sokkal keményebbeket szeretnének. Az orvosok és a járványügyi szakemberek még több lépést tartanának szükségesnek, mindenekelőtt a maszkhasználat visszahozatalát. A Magyar Tudományos Akadémia a héten kiadott közlésében azt hangsúlyozta, hogy ezreket lehetne megmenteni azzal, ha újra kötelező lenne a maszk viselése. Hasonló felhívást tett közzé a Magyar Orvosi Kamara is, amely a járvány berobbanásától tart. Azt minden szakértő hangsúlyozza, hogy az oltás a legjobb védekezési eszköz, de nem az egyetlen.

Még sok az oltatlan ember, ők különösen veszélyeztetettek, megtölthetik a kórházakat, és előállhat megint egy olyan helyzet, amit senki nem szeretne látni – mondta Kemenesi Gábor virológus egy interjúban, hozzátéve, hogy az oltás felvétele mellett a maszkviselés is segíthet a járvány leküzdésében. Zacher Gábor, a hatvani kórház orvosa a Portfolio-nak adott interjújában hangsúlyozta: legalább a tömegközlekedésben, az üzletekben, az irodákban és más nyilvános zárt terekben visszahozná a kötelező maszkviselést, hogy lassuljon a járvány terjedési sebessége. Arról is beszélt, hogy nincs tudomása az orvosoknak arról, hogy valaki 3 vakcina adag után kórházba került volna. Bár 100 százalékos védelem nincs, de nagyon-nagyon visszaesik annak a valószínűsége, hogy valaki beteg lesz, ha háromszor beoltották – tette hozzá.

Pénteken Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy felveszi a harmadik oltást. Néhány hete még úgy értékelt, hogy az időseknek van szükségük erre, azonban ahogy egyre nagyobb a 4. hullám, úgy válik óvatosabbá mindenki. Szerinte a harmadik oltás felér egy életbiztosítással. Orbán Viktor továbbra is hangsúlyozza, hogy az oltás az egyetlen hosszú távú megoldás a járvány ellen, és a maszkhordás nem győzi le a koronavírust, azonban finom hangsúlyeltolódást hallhattunk a miniszterelnöktől. Arról beszélt ugyanis, hogy a zsebében neki is ott lapul a maszk, és felveszi, amikor szükségesnek tartja, illetve felveszi azért is, hogy esetleg ő ne fertőzzön meg másokat. Ez komoly változás ahhoz képest, mint amit a politikusoktól hallhattunk az elmúlt hetekben. Néhány hete még a miniszterelnök is úgy vélekedett, hogy a maszk nem segít és nem megoldás, most viszont már ő is viseli, ahogy romlik a járványhelyzet. A kérdés már csak az, hogy a maszkhordás csak jótanács marad vagy hamarosan szabály lesz belőle.

