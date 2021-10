Nagy esésből durva emelkedésbe váltott a gázár az európai piacon

Európai idő szerint délben, az amerikai piacok "ébredezésekor" hirtelen mintegy 10%-os ugrás következett be a holland TTF gáztőzsdén a novemberi szállítási határidőre, így az ár 104 euróra ugrott és ez azt jelenti, hogy a pénteki záróárhoz képest most már 11%-os pluszban járunk. Napon belül ismét extrém tehát a volatilitás: kora reggel még 82 euró körül is járt az ár, most pedig jóval 100 euró felett.