Itt az MNB indoklása a kamatemelés után!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa a korábbihoz képest valamelyest héjább hangvételű üzeneteket fogalmazott meg a kamatdöntés utáni közleményében, azonban ezek mindössze halvány utalások. Tartósabb inflációs kockázatokat hangsúlyoznak, és havi kamatemeléseket vetítenek előre, ez összhangban van az elemzői várakozásokkal. A közleményből viszont kikerült a "kisebb lépésközökkel történő" kamatemelési ütem, ami akár azt is sugallhatja, hogy az MNB visszatérhet ahhoz a gyorsabb szigorítási tempóhoz, amit nyáron folytattak.

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal, 1,8%-ra emelte az alapkamatot a mai ülésén. A kamatfolyosó két szélét (egynapos betét és hitel) ugyanilyen mértékben változtatta az MNB. A 14 órakor megjelent döntés megfelelt a jegybank korábbi jelzésének és az elemzői várakozásoknak.

"A Monetáris Tanács elkötelezett az árstabilitás elérése és fenntartása mellett. A döntéshozók megítélése szerint az inflációs kilátásokat továbbra is felfelé mutató kockázatok övezik, amelyek a korábban vártnál tartósabbak lehetnek" - derült ki az MNB Monetáris Tanácsának 15 órakor kiadott közleményéből. A Tanács tehát a felfelé mutató inflációs kockázatokat hangsúlyozza, és a közlemény már nem utal arra, hogy a következő hónapokban is 15 bázispontos emelések jöhetnek. Ezt a halvány utalást azonban a befektetők egyelőre "nem vették meg", a forint ugyanis a közlemény megjelenése után tovább gyengült a vezető devizákkal szemben.

Az MNB közleménye új elemként utal az energiaválságra is, mint kockázati tényezőre. "Az előző kamatdöntés óta kedvezőtlenebbé vált a globális befektetői hangulat. Ehhez a már meglévő kockázatok közül főként a koronavírus delta variánsának terjedése és a chiphiány, továbbá a meghatározó jegybankok monetáris politikai üzenetei járultak hozzá. Emellett új elemként az energiaválság és a kínai ingatlanpiachoz kapcsolódó kockázatok megjelenése is rontotta a befektetői hangulatot. A nyersanyagpiacokon szeptemberben újabb jelentős áremelkedési hullám következett be. Az energiahordozók esetében kiugró volt az árnövekedés" - írja az MNB. "A földgáz ára nyár eleje óta több mint háromszorosára, míg az áram ára több mint kétszeresére nőtt." Úgy vélekednek, hogy "a koronavírus-járvány negyedik hulláma és az energiaválság növeli a gazdasági kilátásokat övező kockázatokat."

Helyzetértékelésében az MNB kitért a regionálisan is szigorodó monetáris politikai folyamatokra. "Régiónkban a román és a lengyel jegybank az inflációs kilátások emelkedése miatt megkezdte az alapkamat emelését, míg a cseh jegybank a piaci szereplők által vártnál nagyobb mértékben emelte az irányadó rátát" - áll a közleményben.

Az MNB emlékeztet, hogy 2021 szeptemberében az éves összevetésben számított infláció 5,5, míg a maginfláció 4 százalék volt. Az előző hónaphoz képest az infláció 0,6, míg a maginfláció 0,4 százalékponttal emelkedett. "Az infláció növekedésének hátterében a termékek és szolgáltatások széles körét érintő áremelkedés állt. A globális nyersanyagár-emelkedés fokozatosan egyre szélesebb termékkörben jelenik meg a fogyasztói árakban" - mutat rá az MNB, ami szintén az inflációs nyomásra utal.

Az MNB előrejelzése szerint az infláció az őszi hónapokban várhatóan tovább emelkedik. "Az elmúlt hetek újabb jelentős nyersanyagár-emelkedése rövid távon a szeptemberben vártnál magasabb inflációs pálya irányába mutat. Az inflációs alapfolyamatok esetében a megnövekedett nyersanyag- és szállítási költségeknek az iparcikkek áraiba történő áthárítása lesz meghatározó. A maginfláció az év hátralévő részében 4 százalék körül alakul. A jegybanki szigorító ciklus hatásai 2022-ben már egyértelműen érezhetővé válnak" - írja az MNB.

"Az inflációs kilátásokat övező kockázatok továbbra is felfelé mutatnak. A nyersanyag- és az energiaárak, valamint a nemzetközi szállítmányozás költségeinek emelkedése változatlanul magasabb, és a korábban vártnál tartósabb külső inflációs környezet irányába hat. Az átmenetileg fellépő keresleti-kínálati súrlódások, az egyes ágazatokban újból szűkössé váló munkaerőpiaci kapacitások az élénk bérdinamikával párosulva szintén felfelé mutató inflációs kockázatot jelentenek" - áll a közlésben.

Összességében tehát az MNB több ponton is a felfelé mutató inflációs kockázatokat hangsúlyozza, és a közleményből kikerült a szeptemberben beírt, kisebb lépésközű emelési ütem (15 bázispont). Mindez arra vall, hogy a jegybank a következő hónapokban ismételten mérlegelni fogja, hogy gyorsabb ütemben szigorítson-e a monetáris kondíciókon, mint ahogy az elmúlt két hónapban tette.

További részletek hamarosan.

Címlapkép: Shutterstock