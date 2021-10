Képes lehet Európa felvenni a versenyt a mesterséges intelligenciában?

A mesterséges intelligencia forradalmának a közepén vagyunk, ezen technológia alkalmazása csökkenteni fogja a vállalatok költségeit, növeli a bevételeket és segíteni fogja az innovációt, ez pedig minden iparágban hatni fog a versenyképességre. Az előnyök miatt a vállalatoknak meg kell fontolniuk a használatát - mondta Francois Candelon, a Boston Consulting Group, Henderson Institute globális igazgatója a Portfolio Budapest Economic Forum 2021 rendezvényén, aki a mesterséges intelligencia gazdasági hatásait mutatta be.

Francois Candelon, a Boston Consulting Group, Henderson Institute globális igazgatója és partnere kiemelte, hogy jelenleg a mesterséges intelligencia forradalom közepén vagyunk. A fundamentális képességei az MI-nek bármilyen ipart képesek "felrázni", annak köszönhetően megannyi területen tudtunk előrejelzéseket készíteni, a döntéshozatalban is kulcsfontosságú szerepet tölt be.

Az innovációk befogadásában vezető szerepet tölt be Amerika és Kína, őket Európa követi. Az innovációs laborok a skandináv-országokban vannak, és kiemelkedik a startup fellegvár Izrael is. Hozzájuk képest Magyarország még le van maradva, de mit lehet tenni ebben a helyzetben?

A fejlesztéshez elengedhetetlen a befogadás, az új dolgok, ebben az esetben az MI implementálása is.

Világszerte egyre inkább szaporodnak a mesterséges intelligenciára specializálódó informatikai vállalatok, amelyeket a munkaerőpiacnak a szakértői réteg biztosításával inkább támogatnia kell. Kitért arra is, hogy Kínában olyan ökoszisztéma, partnerség alakult ki a techóriások és a kormány között, amely megfelelő környezetet teremt a mesterséges intelligencia elterjedéséhez, az ezen alapuló innovációhoz. Ezzel egyébként az egyéb cégek, startupok is nyernek, hiszen mindennek köszönhetően tudják fejleszteni az algoritmusaikat, és természetesen a kormánynak is kedvez, mivel nemcsak az innovációban segít nekik, hanem azáltal munkahelyeket is teremtenek. Néhány évvel ezelőtt a kínai kormány beazonosított pár területet, amelyben vezető szerepet kívántak betölteni, ez volt például az okosváros, az önvezető járművek, arc- és hangfelismerés, képalkotási eljárások.

Visszatérve Magyarországra, úgy véli, hogy ennek a nemzetnek is részese kellene lennie a már említett forradalomnak, amely jelentősen hozzájárulhat a versenyelőny megtartásához.

Rendkívül fontos meghatározni AZT A CSOPORTOT, AMELYNEK TAGJAI FOGYASZTÓI LESZNEK ezen megoldásoknak, illetve ugyancsak az ösztönzés feltételeinek megteremtése,



a jogszabályi környezet, valamint elhanyagolhatatlan a partnerségek kialakítása és a munkaerő képzése, biztosítása. Hangsúlyos az erőforrások gyűjtése, hiszen ezek nélkül el fogjuk veszíteni a versenyt Amerika és Kína ellen.

Címlapkép forrása: Portfolio/Stiller Ákos