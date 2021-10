Meghosszabbítaná az állami támogatásokat Brüsszel a vállalkozásoknak

Meghosszabbíthatja Brüsszel az eredetileg az év végén kifutó, az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretrendszer hatályát, miután egyre több vállalkozás szólal fel az intézkedés szükségessége mellett - számol be a hírről a Financial Times

Margrethe Vestager versenyjogi biztos arról beszélt a lapnak, hogy az EU az eredetileg decemberben kifutó, az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretrendszer hatályának kiterjesztését dolgozik, remélhetőleg most utoljára – tette hozzá. Kitért azonban arra, hogy a keretrendszer kifutását követően is lennének olyan iparágak, ahol ezek a jövőben is fennmaradnának.

Vestager kiemelte az olyan iparágakat, mint a légiközlekedés és a vendéglátóipar, amelyeket különösen negatívan érintett a koronavírus-járvány. Ezeket a szektorokat szerinte a jövőben is segíteni kell, de a magánbefektetések ösztönzése lenne a jövőben a kulcs, nem az adófizetők pénzének tömérdek beleölése a bajba jutott vállalkozások kisegítésére.

A versenyjogi biztos kitért arra is, hogy az állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keretrendszert fokozatosan kell leépíteni.

A pandémia kezdete óta Brüsszel több mint 650 alkalommal hagyott jóvá kivételes támogatásokat, eddig mintegy 3,09 ezermilliárd euró értékben. Ugyanakkor ennek a pénznek mindezidáig csak a negyedét használták fel ténylegesen a vállalkozások, mivel néhány országban mégsem volt szükség a keret teljes kihasználására. Mindeközben az EU-t több oldalról is támadták az intézkedés miatt, mondván, hogy az állami támogatás torzítja a versenyt a blokkban.

Az ügyre rálátó források szerint a keretrendszert jövő tavaszig hosszabbíthatja meg a bizottság, az erről szóló hivatalos bejelentést heteken belül közzétehetik.

Címlapkép: Getty Images