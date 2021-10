Nem lett volna ekkora béremelés a magyar egészségügyben, ha nincs járvány

Ha nem lett volna koronavírus-járvány Magyarországon, akkor nem került volna sor ekkora béremelésre - mondta Sinkó Eszter egészségügyi közgazdász a Portfolio makrogazdasági konferenciáján, aki a magyar egészségügy helyzetéről is beszélt. Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója elmondta: a gyógyszerek és terápiák engedélyeztetésben Magyarország nagyon le van maradva, de vannak pozitív fejlemények is. Az AIPM igazgatója elmondta azt is, hogy a következő évtizedekben hatalmas előrelépéseket láthatunk majd több betegség kezelésében is, ennek pedig mérhető hatása lesz a gazdasági aktivitásra.

Az uniós szabályozás szerint az egészségügyi ellátórendszer irányítása és finanszírozása minden ország belügye, de a világjárvány során látszott, hogy az EU is megpróbált tenni országhatáron túlnyúló intézkedéseket, például a vakcinabeszerzéssel - mondta Dr. Sinkó Eszter a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ egészségügyi közgazdásza a Portfolio Budapest Economic Forum című konferenciáján. Ez azt jelenti, hogy már EU-s szinte is látunk változásokat, és ez nemcsak a jelenre vonatkozik, de a jövőre is, ugyanis a következő járványokra is készül az EU, és ez alapvetően kedvező fejlemény. Sinkó szerint viszont Magyarországon is látunk pozitív változásokat,

mert Magyarországon nem lett volna egészségügyi béremelés, ha nincs járvány.

Ezzel együtt viszont az új jogviszony már nem volt olyan pozitív fogadtatású - tette hozzá. Emellett a kormány megerősítette az egészségügyi gyártókapacitásokat, és minden olyan kapacitást megpróbálnak kiépíteni, amelyre egy járvány megfékezéséhez szükség lehet. Sinkó arra is emlékeztet, hogy a pandémia idején jól jött a sok kórházi ágy, amelyet korábban sokan kritizáltak.

A betegek hozzáállása is szóba került Sinkó Eszter előadásában: szerinte a társadalom rendkívül polarizált, ugyanis voltak tudatosak, akik maszkot viseltek és beoltatták magukat, de sokan nem így jártak el, még mindig sokan nem oltatták be magukat. Sinkó Eszter szerint ez azt jelenti, hogy több erőforrást kéne fordítani az oktatásra, hogy tudatosabb legyen a társadalom.

Dr. Holchacker Péter, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének (AIPM) igazgatója szerint az elmúlt másfél év erőteljesen ráirányította a figyelmet arra a bonyolult összefüggésre, amely az egészségügy és a többi alrendszer kapcsolatát jellemzi. Azok a szakemberek, akik az egészségüggyel korábban is foglalkoztak, mindig olyan aspektusban tálalták a döntéshozók elé, hogy

az egészségügyi költésnek befektetésnek tekinthetők.

Holchacker szerint a sokat irigyelt fejlett gazdaságokban alapvető ez a szemlélet. Elmondása szerint rendszerszinten, elméleti tudományos környezetben úgy tekintettek eddig is az egészségügyre, mint egy megtérülő befektetésre, amely hozzáad a gazdasági termeléshez is, de ez a döntéshozói szinten nem így jelent meg.

Sinkó Eszter ezen a ponton emlékeztetett, hogy az USA-ban az egészségügyi kiadások a GDP-ben 18-20%-os arányt képviselnek (ennek nagy része magánfinanszírozás), ráadásul ezek anticiklikus hatást idéznek elő, azaz az egészségügyi kiadások kifejezetten jót tesznek a gazdaságnak. A közgazdász emellett elmondta, hogy a járvány idején nagy lépés történt az egészségügyi digitalizáció területén (e-recept, EESZT, távkonzultáció).

Ha lassan is haladunk, de egy-két év alatt a lemaradásunkat behozhatjuk

- mondta Sinkó.

Sinkó Eszter szerint ugyanakkor az kifejezetten hátrányos, hogy az egészségügy ennyi minisztérium alá tartozik: az ITM és az EMMI, utóbbi időben pedig a BM is felügyeli az egészségügy működését. Az is nehezíti a fejlődést, hogy a háziorvosok egy része még nincs felkészülve a digitalizációra és nem mutat nyitottságot a digitális megoldások iránt.

Holchacker szerint a járvány idején felerősödtek az iparági együttműködések, globálisan együtt kellett lépnie mindenkinek, de ez már a járvány előtt is látható volt: sok olyan megoldás volt fejlesztés alatt, amely több problémára megoldást adhat. Most érik be egy technológiai robbanás a gyógyszergyártásban, néhány évtizeden belül nagyon sok terápiás megoldás jelenik meg, amely most még nem elérhető - mondta az AIPM igazgatója. Elmondása szerint a járvány során nagyon fontos volt, hogy gyorsan tudtunk dönteni egyes gyógyszer- és eszközbeszerzésekről, és ez a többi országra is igaz, általánosságban mégis azt lehet mondani, hogy a beszerzésekről, terápiák honosításáról szóló döntési mechanizmus kifejezetten lassú.

A készítmények engedélyezése Magyarországon le van maradva az európai gyógyszerfelügyelethez képest, és ez az olló tovább nyílik, azaz nő a lemaradásunk.

friss és pozitív fejlemény ugyanakkor, hogy megtörtént az egyeztetési eljárás, és 28 új gyógyszer engedélyezésére kerülhet sor magyarországon.

Szerinte ugyanakkor általánosságban jobb felzárkózási politikára és szemléletváltásra is van szükség, mert feleslegesen esünk el jó lehetőségektől, miközben a magyar egészségügyi mutatók nagyon rosszak. Ezen felül viszont a gazdaságilag releváns egészségügyi mutatókban is rosszul állunk, például a betegség miatt távolmaradási idő nagyon magas, azaz felesleges hatékonyságvesztés van a magyar gazdaságban egészséges okokból. Elmondása szerint a magyar munkaerő 5%-a teljesen feleslegesen válik inaktívvá. Pozitívum viszont, hogy az onkológiai kezelésekben óriási előrelépés várható, emellett a neurológiai betegségek kezelése is javulni fog majd, amely érdemben csökkenteni fogja az inaktivitást is.

Ha 10%-kal csökkentenénk az egészségügyi okok miatti inaktivitást, az csak Magyarország szinten 2-3 milliárd euróval emelné az termelést

- mondta az AIPM igazgatója.

