Új magánkórház nyílik Budapesten, nem is akárhol

Újabb nagy bejelentést tett a magánegészségügyi szolgáltatók piacán meghatározó szereplővé vált TritonLife Csoport: a Duna partján elhelyezkedő Millennium Tower II. irodaházban nyitja meg legújabb, integrált járó-, és fekvőbeteg ellátó centrumát "TritonLife Duna Magánkórház" néven. A lokáció külön érdekes: a magánklinikai hálózat ugyanis ezzel a lépésével közvetlenül a Duna Medical Center mellett nyitott új egységet.

Haraszti Péter, a TritonLife csoport alapítója és vezérigazgatója a bejelentés kapcsán kiemelte, hogy ez az első olyan fővárosi központunk, ahol fekvőbetegek ellátását is meg tudják oldani a TritonLife Róbert Magánkórházon kívül. Azt is megjegyezte, hogy

repülőrajttal, telt házzal tudunk indulni az új helyszínen még az idén.

Fábián Lajos, a TritonLife csoport másik alapítója, elnöke és szakmai stratégiai vezetője azt emelte ki a társaság közleménye szerint, hogy végre el tudnak kezdeni specializálódni, ami szerinte elkerülhetetlen ilyen ütemű fejlődés mellett. Azt is megjegyezte, hogy a TritonLife Róbert Magánkórházban a 6 műtő, 4 szülőszoba, 70+ ágy régen túl szűk keresztmetszet, és a rendkívül gyorsan fejlődő mozgásszervi sebészet alig fért már el az évi 6000 műtét és 1800 újszülött mellett a házban.

Az új magánkórház a teljes ortopédiai, gerinc-, és kézsebészeti aktivitást, vagyis a TritonLife mozgásszervi sebészetét hivatott elsősorban kiszolgálni, az infrastruktúrát is ennek megfelelően alakították ki. 2 korszerű műtő, 18 ágy (2 postoperatív őrző), diagnosztika, mozgásszervi rehabilitációs terek, és járóbeteg rendelők főleg ezt a szakmai területet szolgálják majd.

Fábián Lajos szavaiból az is kiderült, hogy a budapesti bővülésnek sincs vége. "Ezzel a lépéssel már 8 műtővel szolgáljuk a fővárosi ügyfeleinket, ami hamarosan 12 műtőre bővül egy harmadik fővárosi magánkórház nyitásával, de ennek részleteiről hamarosan külön tájékoztatást adunk" - vetítette előre a szakember, aki megismételte a korábbi, Portfolio-nak adott interjújában tett kijelentését is: hamarosan újabb bővülési hírekkel érkeznek mind a fővárosban, mind vidéken.

Az új magánkórház lokációja külön érdekes, hiszen ezzel a Lechner Ödön fasor 5. szám alatt működő és a piac másik jelentős szereplőjének számító Duna Medical Center (szinte) közvetlen közelébe költözik a TritonLife Magánkórháza, a Lechner Ödön fasor 7. szám alá.

Hatalmas bővülésben a TritonLife

Fábián Lajos, a holding igazgatóságának elnöke elsőként a Portfolio-nak adott interjújában beszélt a csoport komoly növekedési terveiről. Már akkor úgy fogalmazott, hogy "tovább keressük a budapesti növekedés lehetséges helyszínét, vagy helyszíneit, hogy kiválósági központjainkat megfelelő minőségű infrastruktúrával is támogatni tudjuk". Emellett megemlítette, hogy tíz vidéki magánkórházat is terveznek nyitni. Debrecenben tavaly szeptemberben nyitották meg az egységet, idén májusban bejelentették a szombathelyi intézmény kivitelezési fázisának megkezdését, múlt héten közölték, hogy megnyitotta kapuit a TritonLife Magánkórház Szeged, a TritonLife Csoport Debrecen utáni második, jelentősebb méretű vidéki magánkórháza.

Komoly növekedésben a magánegészségügyi piac Magyarországon

A legnagyobb klinikák tulajdonosainak bejelentései és döntései egyértelműen arra utalnak, hogy a magánegészségügyi piac felfutásának még nincs vége.

A Portfolio által már 5. alkalommal szervezett szeptemberi Private Health Forum című rendezvényünkön is az derült ki, hogy magyar magánegészségügy növekedésre van ítélve. Jelenleg szinte minden nagyobb magánszolgáltatónál teljes a kapacitások kihasználtsága és ami újdonság, hogy a fekvőbeteg ellátásra is hatalmas az érdeklődés, sok esetben már itt is többhetes várakozások alakulnak ki.

Korábban cikksorozatban mutattuk be a magánegészségügyi cégek hazai megerősödését és hogy ez milyen változásokat indukál a teljes egészségügyi rendszerre.

Valósággal izzik tehát a magyar magánegészségügyi szolgáltatók piaca, és ezt támasztja alá több bejelentés is a közelmúltból:

A Doktor24 és az Union Biztosító májusban jelentette be a Portfolio-nak nyilatkozva, hogy közös céget alapítanak és országos terjeszkedésbe fognak felvásárlásokon és zöldmezős beruházásokon keresztül.

Szeptember elején fény derült arra, hogy Székesfehérvár és a Közép-Dunántúl régió legjelentősebb magánegészségügyi vállalkozását, a Life Egészségcentrumot üzemeltető három társaságot vásárolta meg a Doktor24 és az Union közös leányvállalatukon, az Első Magánegészségügyi Hálózat (EMH) Zrt.-n keresztül.

Pár héttel később mutatta be a Doktor24 a nemrégiben megnyílt Multiklinikát.