Gablini: Magyarországon is leállhatnak ideiglenesen az autógyárak

Gablini szerint a chiphiány mellett alapanyag-ellátási problémákkal is küzdenek az autógyárak, akiknek most arról kell dönteniük, hogy a meglévő alapanyagkészleteket hova és hogyan osszák el, de az biztos, hogy minden terméket nem tudnak ellátni jelenleg.

A lap idéz a beszélgetésből, amelyben elhangzik, hogy a jelenlegi problémának része az is, hogy a pandémia miatti lezárások alatt voltak „ügyesebbek”, akik előre le mertek és tudtak kötni nagyobb készleteket a különféle alapanyagokból, így most nem mindenkinek jut belőlük. A szakember úgy látja, a chipek mellett az acél és a műanyag beszerzése is gondot jelent. De a szállítási kapacitások hiánya, illetve a logisztika drágulása is nehezíti az autógyártók helyzetét – írja a lap.

Gablini a műsorban elmondta, hogy információi szerint a hazai üzemekkel rendelkező autógyártók közül az Audit és Suzukit még nem érte el a probléma, de a beszállítói lánc vállalkozásainál – a termelési volumen csökkenése miatt – országszerte kialakulóban vannak nehéz helyzetek.

A szakember szerint 2022 elején kezdhet javulni a helyzet, de ez csak 2022 végén, 2023 elején lesz majd érezhető.

