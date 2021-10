Megváltoztathatja a nevét a Facebook

A Facebook azt tervezi, hogy a jövő héten megváltoztatja a cég nevét - a lépés célja, hogy az új név tükrözze a vállalat metaverzum kiépítésére való összpontosítását, állítja egy, az ügyet közvetlenül ismerő személy. Emellett azért is kézenfekvő lehet a rebranding, mert segíthetné a Zuckerberg által célul kitűzött futurisztikus munka elkülönítését a sorozatos vizsgálatoktól és a finoman szólva sem kedvező társadalmi megítéléstől, amely jelenleg a Facebookot a közösségi platform működése miatt éri. Hasonló névváltoztatást láthattunk egyébként már korábban más tech-óriásoknál is, például a Google-nél.

A virtuális valóság a jövő?

A közelgő névváltoztatás, amelyről az ügyet ismerő személy szerint Mark Zuckerberg vezérigazgató a vállalat október 28-i éves Connect konferencián fog beszélni, (de az új név nem kizárt, hogy már korábban is nyilvánosságra kerülhet), azt hivatott jelezni, hogy a technológiai óriáscég nem csak a közösségi médiáról és az azzal mostanában járó társadalmi feszültségekről akar ismert lenni. Az új márkanév ennek megfelelően valószínűleg a Facebook-alkalmazást is úgy pozícionálná, mint egy a sok termék közül egy olyan anyavállalat alatt, amely olyan appokat felügyel, mint az Instagram, a WhatsApp, az Oculus és egyebek. A Facebook szóvivője még nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

A lépés egyik legfontosabb célja lehet az ügyet ismerő forrás szerint, hogy

az új névvel a vállalat metaverzum kiépítésére való összpontosítását hangsúlyozzák

- magát a metaverzumot úgy lehet definiálni, mint egy decentralizált, kriptovalutára épülő 3D-s virtuális valóságot. A Facebooknak már most is több mint 10 000 alkalmazottja van, akik olyan hardvereket építenek, mint például az AR-szemüvegek, amelyek Zuckerberg szerint előbb-utóbb világszerte mindenütt jelen lesznek, akárcsak az okostelefonok. Egy friss hír szerint az EU-ban további 10 000 alkalmazott felvételét tervezi a cég a virtuális valósággal kapcsolatos ambícióik kiaknázására.

Még júliusban azt mondta Zuckerberg a The Verge-nek, hogy a következő néhány évben

... gyakorlatilag át fogunk térni arról, hogy az emberek elsősorban közösségi médiavállalatnak tekintsenek minket arra, hogy egy metaverzum vállalatként tekintsenek ránk

Mostanában nem csengett jól a Facebook név

A márkanévváltás egyébként arra is szolgálhat, hogy még jobban elkülönítse a Zuckerberg által célul kitűzött futurisztikus munkát a sorozatos vizsgálatoktól és a finoman szólva sem kedvező társadalmi megítéléstől, amely jelenleg a Facebookot a közösségi platform működése miatt éri. Ahogy azt mi is megírtuk, egy ex-dolgozó a The Wall Street Journalnak kiszivárogtatott dokumentumban azzal a kemény váddal illette a céget, hogy többször is a profitot helyezte előtérbe a gyűlöletbeszéd és a félretájékoztatás visszaszorításával szemben. A dokumentumokból többek között kiderült, hogy a Facebook vezetői tisztában voltak a platformjainak egyes fiatal felhasználókra gyakorolt negatív hatásaival - a Journal például arról számolt be, hogy az egyik belső dokumentum szerint az öngyilkossági gondolatokról beszámoló tizenévesek közül

AZ AMERIKAI FELHASZNÁLÓK 6 SZÁZALÉKA AZ INSTAGRAMRA VEZETTE VISSZA AZ ÖNGYILKOSSÁGI KÉSZTETÉST.

Ezt követően még a hónap elején órákon keresztül elérhetetlenek voltak a Facebook közösségi média platformjai hivatalosan egy hibás konfigurációs változtatás miatt, a leállás 2008 óta megfigyelt leghosszabb szolgáltatáskiesés volt a technológiai óriásnál. Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Facebook társadalmi megítélése korántsem a legszebb fényében tündököl, a rebranding ezért is kézenfekvő lehet a vállalatnál.

A sorozatos sorscsapások természetesen a tőzsdei árfolyamon is meglátszottak, szeptember eleje óta valóságos mélyrepülésben van a részvény.

Nem ez lenne az első példa

Egyébként nem a Facebook az első ismert technológiai vállalat, amely ambícióinak bővülésével megváltoztatja cégnevét. A Google például 2015-ben Alphabet néven strukturálta át magát, részben azért, hogy jelezze, hogy már nem csak egy keresőmotor, hanem egy kiterjedt konglomerátum, amely többek között sofőr nélküli autókat gyárt és az egészségügyben is fejleszt. A Snapchat pedig 2016-ban átnevezte magát Snap Inc.-re, ugyanabban az évben, amikor elkezdte magát "kameravállalatnak" nevezni és bemutatta első kamerás szemüvegét (Spectacles).

Címlapkép: Ercin Erturk/Anadolu Agency via Getty Images