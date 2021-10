Michal Ron: optimisták az exporthitelezők, a globális fellendülés motorjai lehetnek

Október közepén Budapesten tartotta éves közgyűlését a Berni Unió (Berne Union – BU), azaz a Hitel- és Beruházási Biztosítók Nemzetközi Uniója az exporthitel- és befektetési biztosítási ágazat nemzetközi szervezete. Az 1934-ben létrejött, londoni székhelyű szervezet több mint nyolcvan tagvállalattal rendelkezik világszerte, és fő célja a határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítésén túl az exporthitel-biztosítás alapelveinek kidolgozása és nemzetközi elfogadtatása, valamint egy fórum megteremtése a tagok közötti információ- és tapasztalatcserére.



A Berni Unió elnöke, Michal Ron a Portfolio-nak arról beszélt, milyen céljai vannak a szervezetnek és a tagoknak, miért kell stratégiai ágazatnak tekinteni az exporthitelezést, és természetesen az is szóba került, hogyan alakította át a határokon átnyúló beruházásokat az elmúlt 18 hónap.

A Berni Unió nem tartozik a legismertebb nemzetközi gazdasági szervezetek közé, első látásra mintha tudatos is lenne, hogy a tagokat helyezik előtérbe. Mivel foglalkoznak pontosan?

A Berni Unió az exporthitel- és befektetési biztosítási ágazat nemzetközi szervezete, és fontosnak tartom kiemelni, hogy nem politikai, nem kormányzati hátterű szervezet. Történelmünk közel 90 évre nyúlik vissza, és több mint nyolcvan tagvállalattal rendelkezünk világszerte.

Alapvető céljaink között szerepel a határokon átnyúló kereskedelem megkönnyítése, az exporthitel-biztosítás egységes nemzetközi kidolgozása. Emellett persze egyfajta fórumszerepet is betöltünk, segítjük tagjainkat az információk megosztásában, és mi magunk is adunk nekik konkrét tudást, adatokat, hogy segítsük befektetéseiket.

Mi a legfőbb üzenete a budapesti közgyűlésnek? Mennyire tudnak előrelépni a koronavírus okozta nemzetközi gazdasági nehézségekből?

Több mint másfél éve a budapesti az első nagy nemzetközi rendezvényünk, ez egyben egy üzenet is: ezekben a napokban Budapest a mi iparágunk központja, a globális gazdaság, a határokon átnyúló üzleti folyamatok pedig működnek és működni is fognak. Sőt, nem is álltak le az elmúlt hónapokban sem, sokkal inkább átalakultak, és bizonyos szempontból egyszerűsödtek is – gondolok itt elsősorban az online kapcsolattartás kiterjedésére. Izgalmas maszkok nélkül, szemtől szemben beszélgetni – akár olyanokkal is, akikkel korábban csak online találkoztam.

A közgyűlésnek több konkrét fókuszpontja is van, kiemelten figyelünk Afrikára, konkrétabban a szubszaharai térségre. Ez egy olyan régió, ahová jelentős nemzetközi beruházások érkezhetnek a következő években, elsősorban infrastrukturális, energetikai, az életminőséget javító fejlesztésekre gondolok, amelyek megoldást nyújthatnak a társadalmi-környezeti problémákra, például az elsivatagosodásra, vagy a városok túlnépesedésére is.

A világgazdaságban az elmúlt években minden szinten dominál a környezettudatos hozzáállás, olyan kulcsszavakkal találkozunk, mint az ESG, vagy a fenntartható működés. Mennyire szempont ez az exporthiteleknél, befektetéseknél?

A másik fókusztémánk a klímaváltozáshoz kapcsolódik. Tagjainkat olyan projektek megvalósítására ösztönözzük, amelyek károsanyag-kibocsátása rendkívül alacsony, figyelnek a globális és nemzeti környezetvédelmi célok megvalósítására. Ráadásul a zöld finanszírozás szerepe az elmúlt évek során jelentősen megnőtt, napjainkban az üzleti stratégia és tevékenység része, a jelentősége pedig megkérdőjelezhetetlen. Mondhatjuk, hogy

az elmúlt években a zöld akciók finanszírozása a kereskedelmi és fejlesztési finanszírozás egyik prioritása lett.

A zöld átmenet menedzselése különálló, mégis jelentős kihívásokat jelent a tagok számára. Az iparág által támogatott üzleti tevékenység sokfélesége földrajzi és ágazati szempontból is óvatos és finom egyensúlyt követel meg az éghajlati szempontok és más fenntarthatósági prioritások, például az energiához való hozzáférés és az alapvető infrastruktúra között. Ez egy olyan terület, amiben nagy lehetőségek rejlenek.

A válság egy lazább szabályozási keretet indított el az állami támogatások tekintetében: hogy látja a kivezetési időszakot, mikor és hogyan zajlik szerte a világban, mennyire változtatta meg ez az exportügynökségek és partnereik életét?

Az állami szabályozók és az exportügynökségek is olyan helyzettel találkoztak, aminek kezelésében kevés tapasztaltuk volt, hiszen a pandémia okozta gazdasági válság teljesen más volt, mint a korábbi évtizedekben látottak. Azt látjuk, hogy a vírushelyzet számos változást hozott. Valóban, sok országban az exporthitel ügynökségeket elkezdték belgazdasági célokra használni a kormányok azért, hogy a nemzeti piacokon mozgó cégeket segítsék.

A fókusz tehát sok esetben átterelődött az exportról a belföldi piacok megmentésére. Úgy gondolom, sok esetben szükség volt erre, például azért, hogy a kisvállalatokat segítsék az ügynökségek forrásaival és tudásával, ugyanakkor ez az állapot már most megváltozni látszik.

Határozott véleményem, hogy a pandémiát követő globális gazdasági fellendülés – amit már most is egyértelműen látunk - motorja az export, így az exporthitelezés is.

Úgy is fogalmazhatnék, hogy a pandémia okozta gazdasági sokkból az egyik legjobb kitörési lehetőség sok cég számára, ha elkezd nyitni az exportpiacok felé.

Ugyanakkor a válság nem fog egyik napról a másikra elmúlni, és sok iparág még szenvedi a hatásait, elsősorban a légi közlekedést és a hajózást sorolnám ide. De érdemes beszélni arról is, hogy a helyzetnek voltak pozitívumai is: az ilyen változások közé sorolhatom a digitalizáció előretörését is: a gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy jelentős hatékonyságnövelést értünk el azzal, hogy számos folyamatot online végeztünk. Például egy komplex projekt finanszírozásának jóváhagyása korábban hónapokat vett igénybe, mára ez a folyamat felgyorsult 10-14 napra.

Mit gondol, mik a magyar exportipar és az EXIM Magyarország, a magyar exporthitel-ügynökség erősségei? Mennyire tud Magyarország fejlődni az exportpiacokon?

Az EXIM aktív és egyre meghatározóbb tagja szervezetünknek, a térségből, így Magyarországról pedig számos innováció érkezik – köszönhetően például annak is, hogy sok a fiatal az exportgazdaság irányítói között.

Magyarország területi elhelyezkedéséből fakadóan is sokat tud profitálni az exportpiacokon, és egyértelműen látszik, hogy a magyar vállalatok aktívak a külpiaci terjeszkedésekben. Úgy gondolom, ez a tendencia folytatódni fog, a magyar EXIM pedig teljeskörűen képes őket ebben pénzügyi eszközökkel, akár exporthitellel, akár exportbiztosítással segíteni, amit az elmúlt években folyamatosan növekvő eszközállományuk és a világ 62 különböző országára kiterjedő kockázati portfóliójuk is alátámaszt.

A most tartott bizottsági szavazáson tagjaink megszavazták, hogy a következő kétéves időszakra a Berni Unió Irányítóbizottságában (a a legfőbb vezető testület) képviselői között megerősítik az EXIM-et.

Címlapkép és fotók: Stiller Ákos/Portfolio