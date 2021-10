Szinte mindenki az inflációról beszélt – Erről szólt az idei Budapest Economic Forum

Globálisan és Magyarországon is az infláció jelenleg a legforróbb téma, ezt már tudtuk a keddi Budapest Economic Forum konferencia előtt is. Az viszont talán még a szakembereket is meglepte, hogy tényleg szinte minden előadó szóba hozta valamilyen módon az inflációt, illetve a monetáris politikát.

Sűrű volt a Portfolio keddi Budapest Economic Forum konferenciájának programja, hiszen a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is neves külföldi és hazai elemzőket, valamint magyar gazdaságpolitikai döntéshozókat sikerült megnyernünk az eseményre. Vagyis már előre borítékolható volt, hogy nem fogunk unatkozni, a legforróbb témákról beszélgetünk majd egész nap.

Az alaphangot rögtön korán reggel Varga Mihály pénzügyminiszter adta meg, aki a magyar válságkezelés tapasztalatairól és a jövőbeli tervekről is beszélt. A politikus szerint az egyik fontos kockázat a magasra szökő infláció, ami párhuzamosan a hozamok emelkedésével is jár. Varga szerint a monetáris politika utóbbi fél évben látott változása teljes mértékben megalapozott és időszerű volt. A kérdés most az, hogy az infláció emelkedése mennyire lesz tartós, jól látható az energiaárak emelkedése, ami tovább fűtheti ezt,

arra kell felkészülni, hogy nehezebb lesz a korábbi tartományba visszatuszkolni az inflációt.

A minisztert két nemzetközi szakértő követte a programban, előbb Giada Giani, a Citi szenior közgazdásza tartott előadást, melyben az európai gazdaság kilábalása volt a fő téma. Persze ő sem tudta megkerülni az infláció kérdését, a szakember szerint továbbra is magas áremelkedéssel kell számolni, ami akkor mérséklődhet majd, ha a kínálati sokk megszűnik.

Giani után Steen Jakobsen, a Saxo Bank vezető közgazdásza tartott előadást a legaktuálisabb nemzetközi trendekről és kockázatokról. Természetesen az ő beszédében is kiemelt figyelmet kapott az infláció és az energiaválság. Szerinte az inflációra rossz válasz lenne a politikusok oldaláról a bérek erőteljesebb emelése, márpedig félő, hogy ez lesz a reakció. A közgazdász szerint az infláció magyar szempontból is veszélyes, hiszen a kormány uniós vitáival együtt ez

legalább 380-as euró-forint árfolyamot eredményez majd.



Nagy Márton, a miniszterelnök gazdaságpolitikai főtanácsadója elsősorban arról beszélt, hogy a jelenlegi széttartás a monetáris és fiskális politika között nem fenntartható hosszútávon. Szerinte az infláció a következő másfél évben még 4-5% között ragad majd, utána kezdhet csökkenni.

A fentiek után nem meglepő, hogy a következő panelben szereplő két nemzetközi elemző is az energiaválságra, illetve az emelkedő inflációra hegyezte ki a beszélgetését. Dan Bucsa, az Unicredit közgazdásza azt emelte ki, hogy az energiaválság mögött egyszerre vannak rövidtávú hatások és strukturális tényezők, a gondok nem fognak megoldódni a következő 6-9 hónapban. Marek Drimal, a SocGen stratégája is arra számít, hogy 2022-ben is kitart majd a magas infláció a világban.

A konferencia második szekciójában a vállalati kilátásoké volt a főszerep, így kisebb hangsúlyt kaptak a gazdasági kockázatok. Ugyanakkor a cégvezetők közül is sokan említették kockázatként a magas inflációt, mely megnehezíti számukra a tervezést. Az áremelkedési ütem alakulása a finanszírozási kilátásokat is átalakítja, hiszen a jegybank kamatemeléseivel emelkednek a hitelköltségek is.

A konferencia harmadik szekciójában aztán megint az infláció és a monetáris politika kapott nagyobb figyelmet. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke például arról beszélt, hogy

közel vagyunk ahhoz, hogy az 5-6% közötti sávban ragadjon be az infláció akár hosszabb ideig. Az infláció ellen korábban és magasabb kamatszinttel kellett volna beavatkozni.

A keddi kamatdöntés után közvetlenül adott elő a Budapest Economic Forum konferencián Virág Barnabás, az MNB alelnöke. Neki nem volt könnyű dolga, hiszen a délelőtt elhangzott kritikákra és előadásokra is reagálnia kellett.

Megszoktuk, hogy a fociról mindenkinek van véleménye, lassan hasonló lesz a monetáris politika

- kezdte előadását Virág.

A jegybank szakembere szerint már nem az a kérdés, hogy átmeneti vagy tartós lesz az infláció, hanem az, hogy tartós vagy még tartósabb. Kiemelte, hogy az elmúlt egy hónapban az energiaárak emelkedése miatt erősödtek a felfelé mutató kockázatok, a jegybank viszont elkötelezett, hogy addig emelje a kamatot, ameddig szükséges, a szigorítási ciklus 2022-ben is folytatódik majd.

Címlapkép: Stiller Ákos/Portfolio