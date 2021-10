Új rendelet érkezett: a negyedik járványhullám felfutó szakaszában lazít egyet a kormány

A szerda esti közlönyben jelent meg a 2021. év őszén tartott egyes rendezvényekre vonatkozó eltérő szabályokról szóló rendelet, mely kimondja, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedéseket nem kell alkalmazni az október 23-i ünnepek és a Mindenszentek, valamint a halottak napja alkalmával.

Az Orbán Viktor által jegyzett rendelet csupán két paragrafusból áll, melynek második szakasza a hatályba léptető rendelkezés. Ezek szerint a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, vagyis csütörtöktől már hatályos.

A rendelet lényege pedig, hogy a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: R.)

a) az 1956. évi forradalom és szabadságharc emlékére 2021. október 22. és 23. napján megtartott állami és önkormányzati, valamint

b) a 2021. október 30. napjától 2021. november 2. napjáig tartó időszakban a vallási közösségek ünnepeihez kapcsolódó állami és önkormányzati, továbbá a vallási közösségek által megtartott rendezvények esetében

nem kell alkalmazni.

E rendezvények a tavaly novemberi rendelet szerinti

korlátozás nélkül szervezhetők, tarthatók, illetve mindenféle korlátozás nélkül lehet a rendezvények helyszínén tartózkodni.

A hatályos, korlátozásokat tartalmazó rendelet eredetileg azt mondja ki, hogy egyéb, szabadtéren tartott rendezvény esetében ha ötszáz főnél kevesebben vannak jelen, akkor azon a koronavírus ellen nem védett személy is részt vehet, illetve ha ötszáz fő vagy ennél több személy van jelen, azon kizárólag a koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt. Lényegében most ez alól mentesülnek az októberi és novemberi állami és önkormányzati események.

Várható volt

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár kedd délután jelentette be egy sajtótájékoztatón, hogy a járványügyi szakemberek és az operatív törzs álláspontja szerint korlátozások nélkül is biztonságosan lebonyolíthatók az ünnepi rendezvények. Arról is beszélt, hogy idén ismét már előző nap elkezdődnek az 1956-os forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezései, október 23-án Orbán Viktor miniszterelnök rendhagyó helyszínen mondja el beszédét.

Az államtitkár múlt kedden jelentette be, hogy szerdán alakulr meg az ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs.

Az államtitkár közölte: miként korábban már több rendezvény - mint például az augusztus 20-i eseménysorozat vagy a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus - esetében, úgy a nemzeti ünnepi állami és önkormányzati rendezvényekre, valamint a jövő héten a mindenszentek és halottak napja alkalmából tartandó egyházi, állami, önkormányzati megemlékezésekre, temetőlátogatásokra sem lesznek érvényesek a koronavírus-járvány miatti korlátozások. Szombaton, október 23-án a hagyományoknak megfelelően reggel a Parlament előtti Kossuth Lajos téren kezdődnek a programok a zászlófelvonással. Az Országházban 10 és 16 óra között meg lehet tekinteni a Szent Koronát. Délután fél 4-kor rendhagyó helyszínen, az Andrássy út és a Bajcsy-Zsilinszky út sarkán felállítandó színpadnál folytatódik a megemlékezés, amelyen Orbán Viktor miniszterelnök mond ünnepi beszédet.

Kitért arra is, hogy ehhez az ünnepséghez csatlakozik a 14 órakor a Műegyetemtől induló Békemenet is, de az - emelte ki - nem az állami rendezvények része. Ezzel együtt biztosítják az ünnepi rendezvények, így a Békemenet békés, biztonságos, zavartalan lebonyolítását is - tette hozzá.

Rusvai Miklós virológus épp szerdán mutatott rá arra, hogy a Békemenetre Romániából is invitálják az embereket, ahol most köztudottan rossz a helyzet, minden népmozgás, nagy tömegeket megmozdító akció kockázatot jelent, de szerinte az ellenzéki előválasztás és a vadászati kiállítás sem rontott lényegesen a helyzeten.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 20. Rusvai Miklós: a román helyzet miatt kockázatos lehet a Békemenet

Kovács Zoltán kérdésre válaszolva elmondta: az általa vezetett operatív törzs információi szerint mintegy 400-450 állami, önkormányzati, valamint a gyülekezési törvény hatálya alá eső egyéb rendezvény lesz. Azzal kapcsolatban, hogy az ellenzéki pártok is hirdettek meg rendezvényt október 23-ára, az operatív törzs vezetője azt mondta: nincs olyan információjuk, amely szerint bármilyen párhuzamosan tartott rendezvény megzavarná a központi programokat.

Látványosan romlik épp a járványhelyzet

A mostani, tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozásfeloldás épp egy olyan időszakban érkezik, amikor nagyon gyors felfutásban van a koronavírus-járvány Magyarországon. A legutolsó elérhető jelentés szerint a múlt szerdai 814-ről több mint a duplájára emelkedett az egy nap alatt regisztrált új esetek száma, tegnap 1668 új fertőzöttet írtak be a hivatalos statisztikába. Ennél magasabb napi esetszámra majdnem fél éve, május elején volt példa utoljára. A kórházban ápolt betegek száma 1058-ra emelkedett, ez egy nap alatt 59 főt jelent pluszban. Utoljára május végén volt ezer felett a kórházakban ápolt betegek száma.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 20. Koronavírus: megjöttek a legfrissebb magyar adatok

A járvány negyedik hulláma lassan hasonló méreteket ölt, mint egy évvel ezelőtt a második hullám.

Közben egyre több szakértő hívja fel a figyelmet a járványügyi helyzet várható további romlására, sőt egyes vélemények már a maszkviselést javasolják újra.

Címlapkép: Zászlófelvonás a Parlament előtti Kossuth Lajos téren az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 64. évfordulóján 2020. október 23-án. Forrás: MTI/Balogh Zoltán