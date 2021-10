Eddig hozzávetőleg egymilliárd adag, koronavírus elleni vakcinát használtak fel az európai régióban - közölte szerdán este Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) európai igazgatója Koppenhágában. "Ez nagyszerű teljesítmény" - méltatta az oltakozási erőfeszítéseket Kluge.

A WHO adatai szerint ezzel a régióban élők nagyjából harmadát sikerült immunizálni. Mindazonáltal Kluge hangsúlyozta, hogy a járvány megfékezéséhez serkenteni kell az oltakozási kedvet, illetve ki kell küszöbölni a területi egyenlőtlenségeket. Kijelentette, hogy a cél továbbra is egy átlagosan 70 százalékos átoltottság elérése. A WHO több mint ötven országot sorol az európai régióhoz, így például Oroszországot, Törökországot és Ukrajnát is.

