Koronavírus: újabb országban bukkant fel a delta variáns még fertőzőbb változata

Nemcsak Nagy-Britanniában , Oroszországban is terjedni kezdett a koronavírus delta variánsának még fertőzőbb, AY.4.2 jelű alvariánsa.

A Reuters beszámolója szerint egyelőre „elszigetelt” esetekről számoltak be az orosz hatóságok, ugyanakkor azt feltételezik, az alvariáns mintegy 10%-kal fertőzőbb az egyébként is erősen fertőző eredeti delta variánshoz képest, amelynek következtében rekordmagas fertőzési és halálozási adatokról számoltak be a napokban Oroszországban.

Kamil Khafizov, az illetékes állami felügyelet vezető kutatója szerint az új alvariáns terjedése a magas fertőzési képesség ellenére lassú folyamat lesz, a vakcinák ugyanis hatékonyak ellene, és nem tartalmaz akkora eltérést az eredeti delta variánshoz képest, ami jelentősen növelné az antitestekkel szembeni ellenállását.

Az AY.4.2 jelű alvariáns Nagy-Britanniában már az új fertőzések 6%-áért felelt a szeptember 27-én kezdődő héten, Sajid Javid egészségügyi miniszer azonban szerdán úgy fogalmazott, nincs ok arra, hogy nagyobb fenyegetésnek tartsuk, mint magát a deltát.

Nyikoláj Krjucskov orosz immunolgóus szerint nem várható, hogy a koronavírus újabb evolúciós ugrást tesz, megvannak ugyanis a vírusnak a maga evolúciós korlátjai, és ez az ugrás már megtörtént.

