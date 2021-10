A koronavírusnál is súlyosabb járványok jöhetnek?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Legalább nyolcféle madárinfluenza van, amelyek az emberre is halálosak, és ezek a világ állattenyésztő telepein keringenek - hívja fel a figyelmet a The Guardian cikke, amely szerint ezek a fertőzések akár a Covid-19-nél is rosszabb lehetnek.