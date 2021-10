Háziorvos a koronavírus-járványról: felfutó ágban vagyunk

A koronavírus-járvány elleni küzdelem, a fertőzöttek kiszűrése szempontjából fontosnak nevezte a háziorvosi praxisok ellátását antigéngyorstesztekkel a pécsi kollegiális vezető háziorvos.

Princz János hétfőn a baranyai megyeszékhelyen újságíróknak nyilatkozva azt mondta: ha a rendelőbe érkező páciensnek ismert légzőszervi betegsége van vagy más betegség mellett felmerül a koronavírus-fertőzés gyanúja, lehetőség van a tesztelésre.

A héten a háziorvosok nagy számban kaptak antigén gyorsteszteket, így a tesztelési munkálatokba most ők is komolyabban becsatlakoznak. Kezdetben ennek nem mindenki örült, aláírásgyűjtés is indult, ám idővel világossá vált, hogy a rendelői tesztelés csupán opcionális, ami sokak számára megkönnyebbülést jelentett.

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 24. Már csak ez hiányzott: évtizedes csúcson a légúti betegek száma

A negatív eredményt mutató gyorsteszttel ugyanakkor még nem zárható ki százszázalékosan a fertőzöttség, több betegnél előfordult, hogy a gyorsteszt után elvégzett PCR-teszt pozitív lett - jegyezte meg. A háziorvos kiemelte: a rendelőjébe hétfőn 120 teszt érkezett, amely bőségesen elegendő, tekintettel arra, hogy még a tavasszal kapott tesztek egy része is rendelkezésére áll.

A teszteléshez a páciens orrgaratából vesznek mintát, amely egy speciális folyadékba, a folyadék pedig a tesztre kerül, így kimutatható a koronavírus antigénje, ha jelen van - közölte a háziorvos, hozzátéve: az eljárás legfeljebb öt percet vesz igénybe.

Princz János felhívta a figyelmet arra, hogy a tesztelés nem elsődlegesen a háziorvosi rendelőkben zajlik, aki a Covid tüneteit észleli magán, telefonon hívja a háziorvosát, a teszt miatt ne menjen a rendelőkbe, mert megfertőzhet másokat, köztük idős, krónikus betegeket is.

Nem szeretnénk ide hozni a potenciális koronavírus-betegeket, erre megvannak a stabil mintavételi pontok és ha valaki nem tud oda eljutni, őt a mentők az otthonában tesztelik

- mutatott rá.

A háziorvos szólt arról, hogy praxisához 1400-an tartoznak, több koronavírusos betege van és a számuk nő.

Az elmúlt héten néhány esettel több volt az azt megelőzőnél, felfutó ágban vagyunk, úgy látom, de még nem olyan erős a járvány, nem tartunk ott, ahol a tavaszi időszakban

- fogalmazott Princz János.

A háziorvos nemcsak a koronavírus elleni, hanem az influenza elleni védőoltást is a lakosság figyelmébe ajánlotta. Nagyon nehéz az influenza- és a koronavírus okozta tünetek "elkülönítése" és nagyon súlyos állapotba kerülhet, aki egyidejűleg mind a két kórokozóval megfertőződik - hangsúlyozta.

A címlapkép forrása: Getty Images.