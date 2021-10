Orbán Viktor nem zárta ki az üzemanyagárak befagyasztását

Előállhat az a helyzet, hogy Magyarország is befagyasztja az üzemanyagárakat - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Parlamentben egy kérdésre válaszolva.

Szerdán ismét változik az üzemanyagok ára a hazai kutakon, a holtankoljak.hu információi szerint a benzin ára 5 forinttal emelkedik, de a gázolaj literenkénti átlagára változatlan marad. Ezzel a benzin ára egyrészt átlépi az 500 forintos lélektani határt, másrészt történelmi csúcsot dönt.

A Parlamentben is téma volt az üzemanyagok árának emelkedése. Orbán Viktor miniszterelnök arról beszélt, hogy

az üzemanyag árának befagyasztása túl drasztikus lépés, de nem zárja ki ennek a lehetőségét.

Ezt egy kérdésre válaszolva mondta a kormányfő, Horvátországban ugyanis már meglépték a befagyasztást. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy előállhat az a helyzet, hogy radikálissal lépést kell tenni, és a befagyasztás felé mozduljon a kormány.

Orbán Viktor levezette, hogy olyan árképzési rendszer van Magyarországon, amely magasabb üzemanyagár esetén automatikusan csökkenti az adót. Ez be is következett áprilisban, amikor az árak csökkentek, majd visszaugrottak - fogalmazott. Az árbefagyasztást csak időlegesen lehet megtenni, és nagyon nehéz belőle visszajönni. Lehet, hogy több kárt okozhatunk vele, mint amennyi hasznot hajt, de nem zárjuk ki ezt az lehetőséget - mondta a miniszterelnök. Hangsúlyozta: attól tartunk, hogy további áremelkedés is előfordulhat Magyarországon, és ebben az esetben megfontoljuk az árbefagyasztást.

Viszontválaszában arról is beszélt a miniszterelnök, hogy ha az árbefagyasztást túl korán lépi meg Magyarország, mert az unió csak átmenetileg engedi ezt meg, akkor egy hónap után az árbefagyasztást fel kell hagyni, de az árak közben felfelé mentek, akkor a befagyasztott árhoz képest akkora növekedés történik, amit tényleg nem bírnak el a családok. Higgadtan és nyugodtan beszéljünk erről a dologról, minden eszközt be lehet vetni, minden ellenzéki javaslatra is nyitottak vagyunk - javasolta.

Gulyás Gergely már felvetette

A kormány hozott korábban hasonló döntést az üzemanyag-árak emelkedésének fékezése érdekében - fogalmazott Gulyás Gergely hasonlóképp a múlt heti Kormányinfón utalva arra a mechanizmusra, ami a jövedéki adó mértékét a kőolaj árának fényében változtatja. Azt ugyanakkor elismerte, hogy vitán felül áll, hogy Magyarországon is nagyon drága a benzin.

Az uniós országok között azonban még így is a legolcsóbb. Van ahol 800 forint egy liter

- említette meg a miniszter.

Arra a kérdésre, hogy bármilyen segítő intézkedést tervez-e a lakosság számára a kormány, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy felelt: természetesen a kormány, ha szükséges, mindig tud új intézkedéseket hozni. Azt ígérte, figyelik a benzin árát.

Címlapkép: Getty Images