Áprilistól 9,5 fontra emelik a minimálbért a britek

A jelenlegi 8,91 fontról jövő áprilistól 9,5 fontra emelkedik a brit minimálbér – jelentette be hétfő este Rishi Sunak pénzügyminiszter. Az emelés egy átlagos teljes munkaidejű foglalkoztatottnak éves szinten 1000 fontot jelenthet.

A brit pénzügyminiszter kiemelte, hogy a 6,6%-os emeléssel a kormány jó úton jár afelé, hogy korábban kitűzött célját teljesítse, a jelenlegi parlamenti ciklus végére javítsa az alacsony keresetűek helyzetét.

Hivatalosan szerdán, a 2022-es költségvetés benyújtásakor jelenthetik be a béremelést, ezzel egyidőben a közszféra béreinek befagyasztásáról is dönthetnek. A béremelések kritikusai attól tartanak, hogy az egyébként is emelkedő inflációs környezetben az emelkedő fizetések további költségnövekedést jelentenek a munkaadóknak, ez pedig csak növelheti az inflációs nyomást.

Címlapkép: Getty Images