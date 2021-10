Jó hírek érkeztek Magyarországról, mégis 100 ezren vannak kilátástalan helyzetben

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Októberben csökkent az álláskeresők száma a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) most megjelent adatai szerint, ezzel a válság előtti szintre került a munkanélküliség. A munkaerőpiaci folyamatok mélyén kedvezőtlen trendeket is láthatunk, hiszen sokan vannak tartósan állás nélkül és több mint 100 ezren nem kapnak álláskeresési járadékot. Az NFSZ adatai alapján a munkaerőhiány is egyre nagyobb gondot jelent.