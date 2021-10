Rekordon a foglalkoztatás Magyarországon

A koronavírus-járvány előtti rekordszint fölé került a foglalkoztatottak száma Magyarországon idén július és szeptember között a KSH friss adatai alapján. A magyar gazdaság helyreállásával párhuzamosan gyors ütemben nőtt a foglalkoztatottak száma a harmadik negyedévben, így a következő időszakban újra a munkaerőhiány lehet a fő kérdés a hazai munkaerőpiacon.

Az idei harmadik negyedévben 4 millió 663 ezer foglalkoztatottat számlált a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Ez azt jelenti, hogy sosem látott magasságba emelkedett a foglalkoztatottak száma, ennyien ugyanis a koronavírus-járvány előtt sem dolgoztak. A hazai elsődleges munkaerőpiac teljesítménye is kedvező, az átmenetileg külföldön dolgozók és a közfoglalkoztatottak nélkül elérte a 4,5 millió főt a dolgozók száma.

Ahogy a fenti ábrán látszik, a hazai munkaerőpiac maga mögött hagyta azt a két visszaeséssel terhelt időszakot, amit a koronavírus-járvány okozott. A magyar gazdaság gyors helyreállása nagyban támogatta az időszakban a foglalkoztatás növekedését, a munkaerő iránti kereslet pedig a következő időszakban is kitarthat. A KSH szerint 190 ezren voltak munka nélkül az időszakban, ami 3,9%-os munkanélküliségi rátát jelentett. Ilyen alacsony munkanélküliséget szintén utoljára a járvány előtt láttunk, ami egyben azt is jelenti, hogy egyre kevesebb új dolgozót lehet bevonni a munkanélküliek közül a termelésbe, amit már a vállalatok is éreznek.

Torzító havi adatok

A KSH közlése szerint modellbecslésük alapján szeptemberben 4 millió 687 ezer fő volt a foglalkoztatottak száma, míg a nyers adat 4 millió 703 ezer. A KSH 3 hónapja vezette be a modellszámítást. A hivatal az elmúlt két hónapban felfelé, most lefelé húzta a becslést. Ez azért van, mert a felmérés 3 havi mintájának havi adatai nem reprezentatívak, az adatok bizonytalansága az idén megnövekedett. Ennek megértésehez a hazai munkaerőpiaci statisztika egy súlyos hiányosságát érdemes tudni. A KSH a munkapiaci adatokat mintavételes módon számolja, azonban egy hónapban csak a teljes minta egyharmadát kérdezi ki, épp ezért közöl háromhavi átlagos számokat. A minta egyharmada ugyanis nem reprezentatív, ezért egy-egy havi adatban a szokásosnál is nagyobb lehet a torzítás. Ez már önmagában is nagyon abszurd gyakorlat, különösen egy olyan időszakban, amikor havonta nagyon éles változások történhetnek a munkaerőpiacon. A helyzet az idén tovább romlott, ugyanis a KSH lecserélte a teljes mintáját. A helyzet teljes abszurditását jelzi, hogy az adatsorban júniusig "nyers" adatok szerepelnek, júliustól pedig "modellbecslés", így az idősor inkonzisztens. A Portfolio továbbra is csak konzisztens foglalkoztatási idősorokat közöl.

