Gigaberuházás a Pick-nél, az állami támogatás több mint 10 milliárd forint

Új szalámiüzemet épít a Pick Szeged Zrt., amely közel 40 milliárd forint értékű beruházás keretei között valósul meg Szegeden. A vállalat beruházáshoz 10,6 milliárd forint, egyedi kormánydöntés alapján megítélt vissza nem térítendő támogatást kap - tájékoztat a vállalat közleménye.

A közleményben azt írták, hogy a kivitelezés több fázisban történik, és a tervek szerint

2024 második felében kerülnek majd ki az első szalámirudak az üzemből.

A Pick Szeged Zrt. – mely a Bonafarm Csoport tagja és egyben Magyarország meghatározó húskészítmény gyártója – jelenleg évi 10 ezer tonna téliszalámi előállítására képes. Ezzel a mennyiséggel maximálisan kihasználja szalámigyártó-kapacitását, amit a most bejelentett beruházással 25%-kal bővít.

„ A PICK penészes szalámik – elsősorban a PICK Téliszalámi – iránt folyamatosan nő a kereslet, ugyanis termékeink nemcsak a hazai fogyasztók kedvencei, hanem külföldön is nagy népszerűségnek örvendenek” – mondta a beruházást bejelentő budapesti sajtótájékoztatón Takács István, a Pick Szeged Zrt. vezérigazgatója.

A cég nettó árbevétele 2020-ban meghaladta a 72 milliárd forintot,

melynek közel 30%-át az export adta. Jelenleg is több mint 30 országba jutnak el a vállalat húskészítményei, de a külföldi piacokon még további lehetőségeket látnak, ami indokolja a gyártókapacitás bővítését.

Az új üzem Szegeden, a már meglévő, Szabadkai úti érlelőtorony mellett épül fel.

A cég szakemberei közel 3 év alatt fejlesztették ki azt az egyedi technológiát, mellyel modern körülmények között valósítható meg a hagyományos, bükkfán történő füstölés úgy, hogy utána a nélkülözhetetlen természetes penészesedési folyamat is be tud indulni a szalámirudak felületén. A beruházás keretében megújuló energiaforrásokat, napelemeket is telepítenek, ami a teljes körű korszerűsítés mellett lehetővé teszi azt, hogy a jövőben kisebb ökológiai lábnyommal állítsanak elő egy kilogramm szalámit - írták.

