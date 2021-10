Janssennel oltatná be egy osztrák tartomány a tőlünk érkező vendégmunkásokat

A Johnson & Johnson vakcinájával oltatná be a síszezonra érkező és Szputnyikkal már beoltott kelet-európai vendégmunkásokat az ausztriai Vorarlberg tartományi kormánya, de jogilag még nem tisztázott, ez lehetséges-e.

Mivel Ausztria nem fogadja el a Szputnyikot, a jelenlegi szabályozás szerint rendszeresen teszteltetni kellene azon kelet-európai, főleg magyar vendégmunkások nagy részét is, akik már rendelkeznek két oltással.

Vorarlberg tartományi kormánya ezt azzal előzné meg az ORF szerint, hogy az érintettek Janssen vakcinát kapnának, Armin Fidler egészségügyi szakértő szerint azonban ennek jogi akadályai vannak, különösen, ha a nyugat-ausztriai tartomány egyedül áll bele a kérdésbe.

Fidler szavaiból kiderült: nem lát érdemi egészségügyi kockázatokat a kétféle oltás kezelésében (bár a vektoralapú vakcinák keverését általában nem ajánlják egymást potenciálisan csökkentő hatékonyságuk miatt), de számos jogi felelősségi kérdést felvet a tartományi kormány ötlete. Szerinte az lenne a legtisztább, ha az EU-tól függetlenül elfogadná Ausztria a Szputnyikot is.

Gulyás Gergely miniszter egyébként saját bevallása szerint hasonló oltásmixet kapott, és az utazás megkönnyítéséhez Rusvai Miklós virológus is ilyen kombinációt javasolt azoknak, akiket Szputnyikkal oltottak be, hiszen a Janssen egyetlen dózisát is elismerik teljes értékű oltási sorozatként az EU országaiban:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 10. 21. Nem tudsz utazni a Szputnyikod miatt? Van egy mentőötlete a virológusnak

Címlapkép: Getty Images