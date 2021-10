Tovább esett a gázár Európában Putyin nagy bejelentése után

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A csütörtök kora esti kereskedésben további jelentős gázár-csökkenés alakult ki Európa vezető gáztőzsdéjén és a péntek reggeli kereskedésben ehhez képest is további kis csökkenés látható. Ezzel együtt továbbra is nagyon magas árakról beszélhetünk és a határidős jegyzések alapján továbbra is az a kilátás, hogy ez a helyzet egész télen kitart majd.