Gulyás Gergely kimondta: nincs ma Magyarországon kontaktkutatás

Vasárnap derült ki, hogy Gulyás Gergely megfertőződött a koronavírussal, három oltás után is. Az RTL Klub hétfő esti híradójának azt nyilatkozta, hogy influenzaszerű tünetei vannak és nem tudná megmondani, hogy hogyan is kapta el.

"Tavaly február óta annyi nyilvános rendezvényen voltam, hogy szerencsésnek mondhatom magam, hogy eddig nem kaptam el a koronavírust. Még most is csak azt mondhatom, hogy majdnem két évig nem betegedtem meg, úgy hogy állandóan tömegrendezvényeken is részt kellett, hogy vegyek, amikor lehetett, a sajtótájékoztatóktól, a lakossági fórumokon át, a külföldi rendezvényekig terjed, az én esetemben várható volt, hogy előbb vagy utóbb el fogom kapni a vírust" - magyarázta a miniszter, aki szerint éppen ezért fontos az oltás és hogy ő már három oltást kapott. "Így influenzaszerű tüneteim vannak, komolyabb kockázata a betegségnek nincsen" - tette hozzá a tárcavezető, akinek torokfájása van, náthás és időnként nem túl magas láza van.

Mondhatnám, hogy ha lenne még kontaktkutatás, ami már nincsen, akkor az újságíróknál kellene kezdeni,

mert ez után én Münchenbe mentem. Tehát az újságírókat láttam Magyarországon utoljára - utalt arra, hogy a Kormányinfó eseményen zárt térben volt együtt több újságíróval. Megjegyezte ugyanakkor, hogy miután ott a távolság az újságírókkal folyamatosan legalább 3-4 méter, ezért az újságírók közül sem kell senkinek veszélyeztetve éreznie magát.

Mivel sok rendezvényen vett részt a múlt hét folyamán, ezért annak a kiderítése, hogy hol is kaphatta el a vírust, az csak találgatás.

Az ATV arról is beszámolt, hogy a miniszter a németországi látogatása után teszteltette magát. A Miniszterelnökség válaszában a csatornával azt közölte: a miniszter házi karanténban van, influenzaszerű tünetekkel. Azt is megírták: semelyik kormánytagnak nem kellett karanténba vonulnia azért, mert kapcsolatba lépett vele.

Emlékezetes, Gulyás Gergely a múlt csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy új védelmi intézkedésekről döntött a kormány a fertőzés terjedésének lassítása érdekében. Az egy héttel megelőző sajtótájékoztatón pedig az derült ki, hogy ő is felvette már a harmadik oltást, a két Szputnyik vakcinára Janssen típusú vakcinát kapott, ami az orosz védőoltáshoz hasonlóan vektorvakcina. A Janssen vakcinája egy adagos, azonban a hivatalos magyar ajánlás szerint nem adható azoknak, akik korábban Szputnyikot kaptak, mert mindkettő vektorvakcina. „Megkérdeztem két orvost, akik azt mondták, két hónapra rá nem ajánlanák, de nyolc hónapra rá nyugodtan lehet Janssent adni” - fogalmazott akkor a miniszter.

Gulyás Gergely személyes állapotának leírása közben egy rendkívül érdekes mondatot is elejtett, miszerint Magyarországon ma nincs kontaktkutatás. Ezzel hivatalosan is megerősítést nyert a szakértők hónapok óta hangoztatott véleménye, mely szerint a járványügyi védekezés és a járványhelyzet kezelésének egyik alapeleme hiányzik idehaza, ez pedig a kontaktkutatás. Már a nyári cikkeinkben rámutattunk arra, hogy a negyedik hullám megelőzésének és tompításának egyik fontos eszköze ez. Vagy legalábbis rendkívül gyenge hatásfokkal üzemel. A fertőzési láncolatokat ugyanis a negyedik hullám során sem sikerült idejében azonosítani és azokat elvágni. A mára teljes erejével tomboló negyedik hullám ugyanis ismét bebizonyította, hogy önmagában a védőoltás nem elegendő védelmi eszközként.

Címlapkép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2021. október 28-án. Forrás: MTI/Illyés Tibor