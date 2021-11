Lemond a Barclays vezetője az Epstein-botrány miatt

Bejelentette lemondási szándékát hétfőn Jes Staley, az egyik legnagyobb londoni központú globális pénzügyi szolgáltató csoport, a Barclays vezérigazgatója, miután a brit felügyeleti hatóságok kivizsgálták, hogy milyen kapcsolatok fűzték a szexuális bűncselekményekért elítélt Jeffrey Epstein néhai amerikai pénzemberhez.

A Barclays hétfőn csak annyit közölt, hogy a brit pénzügyi szektor felügyeleti hatósága (Financial Conduct Authority, FCA) és a Bank of England pénteken ismertette a céggel a vizsgálat előzetes eredményét.A bank közleménye nem részletezte, hogy a vizsgálati jelentés mit tartalmaz, de közölte: a felügyeleti hatóságok megállapításai nyomán, és tekintettel arra is, hogy Staley e megállapításokat hivatalos fórumokon "vitatni kívánja", az igazgatótanács és Staley közös megegyezéssel úgy döntött, hogy a vezérigazgató távozik a Barclays-csoport éléről.

A Barclays közleménye hangsúlyozza: a vizsgálat nem állapította meg, hogy Jes Staley az Epstein terhére rótt bűncselekmények bármelyikéről tudott volna, vagy e bűncselekményeknek tanúja lett volna. Staley 2015 óta állt a Barclays élén. Lemondása nyomán egyévi javadalmazásának megfelelő összeget, 2,4 millió fontot (több mint egymilliárd forintot) vehet fel végkielégítésként.

Jeffrey Epstein korábban a börtönt is megjárta fiatalkorú lányok sérelmére elkövetett szexuális visszaélések miatt. Epsteint 2019 nyarán ismét őrizetbe vették hasonló vádakkal, de annak az évnek az augusztusában holtan találták börtöncellájában. A néhai nagybefektető a halottkémi vizsgálat megállapítása szerint öngyilkosságot követett el.

Staley a Barclays vezérigazgatói tisztségének átvétele előtt a JP Morgan amerikai bankcsoport igazgatótanácsának tagja volt, és már korábban elismerte, hogy Epsteinnel évekig kapcsolatot tartott még azután is, hogy az egykori mágnást 2008-ban először elítélték.

Az Epstein-botrányba belekeveredett András yorki herceg, a brit uralkodó fia is, akiről már évekkel ezelőtt szintén kiderült, hogy közeli üzleti és baráti viszonyt ápolt Jeffrey Epsteinnel. Epstein szexuális üzelmeinek egyik korábbi áldozata, a floridai illetőségű Virginia Giuffre - akkori nevén Virginia Roberts - jogi keresetet is indított, azzal a váddal, hogy Epstein 2001-ben és 2002-ben több alkalommal is szexuális kapcsolatra kényszerítette őt András herceggel. Virginia Roberts 2001-ben 17 éves volt, és a floridai törvények szerint akkor még kiskorúnak számított.

Címlapkép: Shutterstock