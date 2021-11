Már készíthetjük elő az esernyőket

Nyugat felől folytatódik a felhősödés, de a Tiszántúlon csak az éjszaka második felétől kell erre számítani. A késő délutáni, esti órákban az északnyugati, északi megyékben fordulhat elő néhol gyenge csapadék, majd éjszaka előbb a Dunántúlon, később hajnaltájt a középső országrészben is sokfelé elered az eső, a nyugati megyékben jelentős mennyiség is lehullhat.

Kedden túlnyomóan borult lesz az ég, de kora délutántól délnyugat felől csökkenni kezd a felhőzet, így a Dunántúlon már néhány órára kisüthet a nap.

Országszerte várható eső, zápor: a csapadékzóna napközben fokozatosan északkelet felé helyeződik,

miközben gyengül, késő este az északkeleti határt is elhagyja. A délkeleti szél sokfelé lesz élénk, hétfőn a Kisalföldön erős is. Kedden átmenetileg északnyugatira vált a légmozgás, és már másutt is lehetnek erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 2 és 10 fok között alakul, de a derült északkeleti részeken ennél néhány fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden általában 8 és 14 fok között alakul, de délen, délkeleten ennél enyhébb, míg a csapadékos északi, északkeleti tájakon hűvösebb is lehet.

