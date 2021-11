A lengyel jegybank váratlanul nagyot emelt a kamaton: durva inflációra számítanak jövőre is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A lengyel jegybank a vártnál sokkal jelentősebb mértékben emelte az irányadó kamatlábat szerdai ülésén. A 75 bázispontos emeléssel a régió egyik leglazább jegybankja a gyors ütemű szigorítás útjára lépett. Ez és a Fed várható lépése a Magyar Nemzeti Bankot is a korábbinál jelentősebb ütemű kamatemelésre ösztönözheti. A lengyel jegybank közzétette inflációs és növekedési előrejelzését is, és kiderül belőle, hogy jövőre is jelentős inflációs nyomással számol a jegybank.