Energiaválság: kezd megint elszállni a gáz ára, lecsengett a Putyin-hatás

Amint pénteki piaci összefoglalónkban megírtuk: addigra az orosz elnöki ígéret/utasítás miatt több, mint 20%-os gázár-szakadás következett be, mert a piac arra számított, hogy az orosz szállítások majd tényleg felpörögnek novembertől. Ez még megtörténhet a jövő héttől, de számos egyéb jel éppen az ellenkezőjére utal és ezek miatt már kedden is 63 euróról újra emelkedni kezdett napon belül a decemberi szállítású gáz ára a holland TTF gáztőzsdén, este már 71 eurón zárt, ma pedig már 75 euró körül jár újra.

A jelek szerint tehát elmúlt a szerdai Putyin-üzenet hatása, újra az ellátási bizonytalanságok hajtják fel a gázárat Európában. Ennek néhány fontosabb oka a hidegebb időjárási és egyéb (pl. norvég) szállítási tényezők mellett:

November 1-től további 35%-kal vágták vissza az oroszok az ukrán tranzitvezeték felé küldött gáz mennyiségét (ennek csak egy részét magyarázhatja az új magyar-orosz gázszerződés, ami kikerüli az ukrán tranzitot)

A Gazprom a kedden tartott 2022 első, második és harmadik negyedévi ukrán és lengyel kapacitásaukciókon egyetlen köbméternyi plusz gáz szállítására sem kötött le kapacitást, így nem úgy tűnik, hogy tényleg fokozni akarná Európa felé a gázszállításokat.

Az oroszoktól a lengyeleken keresztül Németországba tartozó Yamal-Europe gázvezeték ma már sorozatban ötödik napja visszafordított üzemben működik, azaz nyugatról keleti irányba szállít gázt, és ez legalább csütörtökig így is marad a Reuters összefoglalója szerint, így a nyugati gáztartalékok tovább apadnak.

A hírügynökség összesítése szeriont a Gazprom által kontrollált nyugat-európai gáztárolókban az összesített töltöttségi szint november elsején mindössze 40 TWh volt, ami sokkal alacsonyabb, mint az elmúlt években ilyenkor szokásos 115 TWh volt.

Közben a fő szlovák gázbelépési ponton szerda reggelre megugrott az orosz gázküldés mennyisége és az orosz elnöki hivatal azt hangsúlyozta, hogy Vlagyimir Putyin elnök múlt heti ígéretéhez/utasításához híven

igenis több gázt fog szállítani Oroszország november 8. után, amint végez a Gazprom az orosz tárolók feltöltésével.

Az oroszok egyesek szerint azzal, hogy csak az eddigi szerződéses kötelezettségeiket teljesítik és hagyták felfutni a gázárakat többlet szállítások hiányában, igyekeznek erős nyomást gyakorolni a németekre, hogy az ottani energiahivatal végre adja ki az utolsó engedélyt is a fizikailag már teljesen elkészült Északi Áramlat 2 vezetékre. Ennek kiadása után Putyin ígérete szerint hirtelen jelentősen több gáz menne majd Európába (az ukrán tranzit akár teljesen le is állhatna), így az az árakat is lefojthatná.

Amíg viszont megyünk bele a télbe és bizonytalan, hogy az oroszok mikor és mennyi gázt küldenek Európába, fennmaradhatnak a magas árak, akár tovább is emelkedhetnek. Emiatt azok a magyar cégek, intézmények, amelyek nem gondoskodtak kellő mennyiségű gázról a téli időszakra, vagy az energiakereskedőjük mondta fel a szerződést, most kénytelenek rendkívül magas árak mellett gázt vásárolni. Ez a távhőszektorra, illetve a szintén rezsifixált magyar egyetemes szolgáltatóra is fokozott terheket ró. Egy minapi hír szerint ezért egy közelgő törvénymódosítással majd a távhőkassza méretét legalább meg kell duplázni és a kormány azt is vizsgálja, hogy az ipari fogyasztók terheivel mit lehetne tenni.

