Lakossági napelem pályázat 2021: mutatunk mindent, amit tudni kell a kihagyhatatlan vissza nem térítendő napelem támogatásról

Milyen fejlesztésekre, ki, mikor és meddig pályázhat, illetve hol juthat hozzá a napelem pályázatról szóló fontos információkhoz? Mutatunk mindent, amit tudni érdemes a lakossági napelem támogatás 2021-es szabályrendszeréről, a fejlesztési lehetőségekről és a követelményrendszerről.

Napelem állami támogatás 2021

Bár a korábban ígért sajtótájékoztató elmaradt, de a lakossági uniós napelemes pályázat lebonyolítására létrehozott kormányzati oldalon október 18-án felbukkant a véglegesnek mondott szabályrendszert rögzítő átdolgozott kiírás. Ebből kiderült, hogy két célra lehet 2,9 millió forinttól 11,3 millió forintig terjedően 100%-os támogatást nyerni. Az egy főre számított jövedelmi korlát összege 4,85 millió forint, és egy új pontrendszer is bejött a képbe, amely már az adott ingatlan elhelyezkedését és az oda bejelentett gyermekek számát is figyelembe veszi. Mindezek után anélkül, hogy erről külön hírt kiadtak volna, a napokban még kétszer is fontos pontokon módosították a vissza nem térítendő támogatást ígérő lakossági napelemes és fűtéskorszerűsítési EU-pályázat szabályrendszerét, így mindezeket együttvéve érdemes képbe kerülni.

Milyen fejlesztési céllal lehet pályázni a napelem támogatásra?

Az RRF- 6.2.1 Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva című pályázat keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére igényelhető támogatás:

Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése

Tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje.

Ki pályázhat a napelem támogatásra?

Aki az adott ingatlanban tulajdonnal vagy résztulajdonnal rendelkezik. Haszonélvezeti-, özvegyi-, illetve egyéb jog nem elegendő. A napelem pályázat magánszemélyeknek szól, így nagykorú természetes személyek egyike adhat be kérelmet, de ehhez van egy jövedelmi korlát is.

Csak akkor adhat be kérelmet, ha az ingatlanban tulajdonnal vagy résztulajdonnal rendelkező személy vagy személyek 2020. évi adóbevallásban szereplő együttes jövedelme egy főre vetítve nem haladja meg a 4,85 millió forintot. Fontos, tehát, hogy a tulajdonosokat kell figyelembe venni (alapesetben a 2021. augusztus 30-i állapot szerinti tulajdonosokat, de ha ahhoz képest van változás, akkor a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosokat), és így az állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel oda bejelentettek számával nem kell számolni az egy főre jutó jövedelemnél.

Összefoglalva tehát, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

Nagykorú magánszemély.

Magyar adóazonosító jellel rendelkezik.

Tulajdonjoggal rendelkezik a beruházással érintett ingatlanban.

Megfelel a jövedelmi előírásnak.

Mekkora a jövedelmi korlát a napelem támogatásnál?

A napelem támogatási pályázat jövedelmi korlátja 4,85 millió forint/fő. A jövedelmi korlát során figyelembe vehető körülmények között ki kell emelni, hogy a nyugdíj is jövedelemnek minősül. Akinek 2020-ban nem volt jövedelme, nem szerepeltethető a képletben a nevezőben. A kiírás végleges verziója az öröklési és adásvételi, illetve ajándékozási kérdéseket is tisztázta.

Fontos kiemelni, hogy az egy főre eső jövedelem számítási szabályánál az (ld. 7. oldal közepe a képlet felett) a katás és kivás vállalkozóknál a vállalkozásból származó jövedelmet is figyelembe kell venni.

Milyen pluszpontokat lehet szerezni a napelem pályázatnál?

Az ingatlanban állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött gyermekek száma szerint plusz pontszámok kaphatók.

Ha nincs gyermek: 1 pont

1 gyermek esetében: 2 pont

2 gyermek esetében : 3 pont

3 vagy több gyermek esetében: 4 pont

Emellett az sem mindegy, hogy hol fekszik az országban a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan.

Ha nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont

Ha kedvezményezett járás: 2 pont

Ha fejlesztendő járásnak minősül a térség adottságai alapján: 3 pont

Ezekből jól érzékelhető, amit a társadalmi egyeztetésen többen is szorgalmaztak, vagyis hogy az uniós helyreállítási alapból származó pénzből elsősorban a fokozottan rászoruló, csekély önerővel rendelkező, nehéz sorsú régióbeli ingatlantulajdonos családok kapjanak 100%-nyi vissza nem térítendő támogatással 2,9-11,3 millió forintot, ne pedig azok, akik egyébként is meg tudnák oldani az energetikai korszerűsítést, vagy annak egy részét. Így lesz ugyanis nagy hatása a pályázatnak és a nyertes családok rezsiáraknak való ellenállóképessége tényleg nő, miközben a fűtés korszerűsítése miatt a fejlesztendő járásokban a levegőminőség is javulhat.

Fontos megjegyezni, hogy nem jogosult pályázatot benyújtani az, aki mesterségesen teremtette meg a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket, kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson.

A gyermekre íratott ingatlannal való trükközés (azért, hogy beférjen valaki a jövedelmi korlát alá) tehát például szigorú kizáró ok.

Mekkora az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás a napelem pályázatnál?

Az elnyerhető vissza nem térítendő támogatás intenzitása 100%, az elnyerhető támogatás a napelem tetőre szerelésekor legfeljebb bruttó 2 900 000 forint lehet, a komplexebb cél esetén legfeljebb bruttó 11 300 000 Ft. Az egy pályázó által igényelhető vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik.

Hány család részesülhet a napelem támogatásban?

Támogatásban várhatóan 34 920 család részesül, és ebből a komplex fejlesztési célra várhatóan 11 600 család kap majd pénzt. Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.

Igényelhető-e a napelem támogatás teljes társasház korszerűsítésére?

Nem nyújtható támogatás teljes társasház korszerűsítésére, így társasház esetében a lakástulajdonosok külön-külön, egyedileg pályázhatnak saját ingatlanuk felújítására.

Igényelhető-e a támogatás már meglévő napelemes rendszerre?

Nem igényelhető támogatás a pályázat benyújtásának időpontjában már meglévő napelemes rendszer bővítésére, cseréjére, korszerűsítésére. Ez alól az az eset kivétel, ha fűtéskorszerűsítés az igénylés célja a támogatásban részesíthető kapacitáshatárig, vagy fűtéskorszerűsítés igénylése esetén hőszivattyú, vagy fűtőpanelek kapacitásnövelése, korszerűbb típusra történő cseréje.

Napelemes pályázat CSOK vagy Otthonfelújítási támogatás mellett

A napelemes támogatási pályázat igényelhető ezekkel párhuzamosan, ha ezekben a programokban más célt valósít meg a pályázó.

Igényelhető-e a támogatás, ha állami vagy uniós program keretében már sor került ilyen munkára?

Nem igényelhető támogatás ugyanazokra a munkákra, melyeket – az államháztartás alrendszereiből nyújtott vagy uniós támogatási forrásból – a jelen pályázatban megjelölt támogatható tevékenységekkel (elszámolható munkákkal) azonos tartalommal végeztek el és a korábbi pályázatban megvalósított beruházás átadás-átvétele a jelen pályázatban szereplő beruházás megvalósítását megelőző 10 évben történt meg.

Ez tehát azt jelenti, hogy ha az Otthonfelújítási támogatás, Családi Otthonteremtési Kedvezmény keretében már elnyert ugyanilyen célú támogatással ezt a támogatást nem lehet elnyerni, de ha ezekben a programokban más célt valósít meg a pályázó, akkor mehet a kettő párhuzamosan.

Lehet-e már létesített napelem kapacitásának növelésére használni a pályázatot?

Nem lehetséges már lecserélt fűtőpanelt nagyobb teljesítményűre cserélni, vagy már létesített napelem kapacitását növelni ennek a támogatásnak a keretében.

Igényelhető-e a napelem támogatás nyílászáró cserére?

Főszabály, hogy nem nyújtható támogatás azon ingatlan korszerűsítéséhez, amelyben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legalább fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek. Ha tehát a nyílászárók összfelület szerinti legalább korszerűnek minősül, akkor nem nyújtható támogatás. Fontos azonban, hogy ha kevesebb, mint fele minősül korszerűnek, akkor a komplex, fűtéskorszerűsítést is tartalmazó, második beruházási cél kapcsán a korszerűtlen nyílászárók kicserélésére is lehet támogatást kérni.

Igényelhető-e a napelem támogatás talajra telepített napelemre?

Nem igényelhető a támogatás a hálózatra nem kapcsolódó, szigetüzemben működő napelemes rendszerek telepítésére, illetve talajra telepített napelemes rendszer kialakítása kapcsán. Utóbbit nagyon sokan kérdezték a társadalmi egyeztetés során, de ezek szerint kizárólag a tetőre telepített napelemre lehet támogatást kapni.

Igényelhető-e a napelem támogatás melléképületre, garázsra?

Igen. A napelem-panelek mindazon épület tetőszerkezetére felhelyezhetők, az épületek funkciójától függetlenül, amelyek a pályázat által érintett ingatlan szerinti helyrajzi szám alatti földterületen találhatók, társasház esetén pedig a társasház épületének tetejére történhet az elhelyezés.

Mikor nyílik a pályázat napelemre?

December 6-tól nyílik csak meg a pályázati ablak Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyékben, aztán december 13-tól, 20-tól és 27-től a fennmaradó területeken is megnyílik. A pályázat nyitási ideje minden egyes hullámban délután 5 óra.

Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye: 2021.12.06. 17:00 órától 2021. december 27. 18:00 óráig

Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye: 2021.12.13. 17:00 órától 2022. január 03. 18:00 óráig

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye: 2021.12.20. 17:00 órától 2022. január 10. 18:00 óráig

Budapest és Pest megye: 2021.12.27. 17:00 órától 2022. január 17. 18:00 óráig

Mekkora fejlesztés valósítható meg tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó napelemes rendszer létesítése esetén?

A támogatásban kizárólag olyan tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezetét célzó rendszer létesítése részesülhet, ahol a napelem-panelek összesített névleges beépített teljesítménye nem haladja meg a pályázat által érintett ingatlanban pályázat beadását megelőző elszámolási év éves fogyasztás kWh-ban kifejezett összegének 1100-zal elosztott értékét, de legfeljebb az 5 kWp-et.

Mekkora fejlesztés valósítható meg a komplex fejlesztési cél esetén?

A napelemre engedélyezett maximális beépített kapacitás legfeljebb 5 kWp lehet, viszont, a napelemes rendszerhez kapcsolódó akkumulátoros tárolóegység tárolókapacitásának maximuma 14 kWh.

A meglévő fűtési rendszer kiváltása, új, energiahatékony, levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyú beépítése esetén 12 kW fűtési teljesítmény. Ebbe beleértik a meglévő fűtési rendszerre való hatékony rákötéshez elengedhetetlen tevékenységek elvégzését. Infra- és fűtőpanelek kizárólag kiegészítő fűtésként támogathatók, azaz ingatlanonként legfeljebb 2 db infra- vagy fűtőpanel kiépítése támogatható egyenként legfeljebb 6 m2 nagyságú helyiség fűtésére.

Az önállóan támogatható tevékenységek rovatban leírt összes műszaki tartalom kötelezően megvalósítandó, a további tételek kapcsán támogatás kizárólag az önállóan támogatható tevékenységek teljeskörű megvalósítása mellett igényelhető. Ez alól kivételt képez a nyílászárók beépítése: amennyiben a beruházással érintett ingatlanban a pályázat benyújtásakor található fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók legfeljebb fele (nyílászárók felületében kifejezve, amit az energetikai tanúsítvány tartalmaz) megfelel a hatályos jogszabályban foglalt követelményértékeknek, abban az esetben azok megvalósítása elfogadható, azonban azok korábbi beszerzési, illetve kivitelezési költsége nem számolható el.

Milyen fűtéskorszerűsítési irányokra lehet igényelni a napelem támogatást a komplex fejlesztési cél esetén?

A fűtéskorszerűsítés pontja egyéb szabványos technológián alapuló (pl.: víz-víz, föld-víz) hőszivattyús-, illetve napkollektoros rendszerek kiépítésével is megvalósítható. Ezen megoldások kizárólag abban az esetben támogathatók, amennyiben azok beruházási költsége és működési hatékonysága bizonyíthatóan nem kedvezőtlenebb a levegő-levegő, vagy levegő-víz hőszivattyús rendszertől. Ennek alátámasztásához részletes kivitelezői számítás, illetve műszaki indoklás benyújtása szükséges.

Mennyi idő van a napelem pályázat által támogatott rendszer telepítésének engedélyeztetésére?

A napelemes rendszer telepítéséhez szükséges engedélyezési eljárást a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított, fázisbővítés nélküli beruházásoknál 6 hónapon, fázisbővítéssel járó beruházásoknál 12 hónapon belül meg kell indítani a szolgáltatónál. A pályázat benyújtását követően a pályázat tartalmi elemeinek indokolatlan változtatására nincs lehetőség. Az ilyen jellegű módosítási igények nem vehetők figyelembe.

Mekkora 1 kWp napelem maximálisan engedélyezett elszámolható költsége a napelem pályázatban?

1 kWp napelem rendszer kiépítésének maximálisan engedélyezett elszámolható költsége 485 ezer 645 forint. Az olyan fejlesztések, mint az 1-ről 3 fázisra bővítés, vagy az amper növelése és villanyszerelés engedélyezett maximális elszámolható összege 96 ezer 400 forint. A részletes kiírás rengeteg egyéb tétel pontos elszámolható maximális összegét is tartalmazza.

Miért jár több pont a több gyermekeseknek és a fejletlenebb régiókban élő pályázóknak a napelem támogatásnál?

Azért, mert a pályázat elsősorban éppen nekik szól. Könnyen belátható, hogy a gyermek nélküli, fejlettebb régióbeli pályázók sokkal kisebb eséllyel tudnak 100% vissza nem térítendő támogatást elnyerni napelem rendszerre és fűtéskorszerűsítésre amiatt, hogy csökkenő sorrendbe rendezik a beérkezett pályázatokat a pontszámok szerint.

Ez a pályázati pénz az uniós helyreállítási alapból van és elsősorban a leszakadó térségekbeli, nehezebb sorsú családoknak szól, akiknek kellő önerő híján alig lenne esélyük bármiféle energiahatékonysági korszerűsítésre az ingatlanjukon, hogy ezáltal csökkenjen a rezsijük, és még a környék levegője is tisztuljon amiatt, hogy a fűtést is átállítják elektromos módra.

Mikre érdemes odafigyelni a napelemes pályázatnál?

Mivel elég összetett a pályázat szabályrendszere, sok műszaki-technikai kérdés is van benne, és a lábjegyzetekre is figyelni kell, érdemes alaposan végigolvasni a teljes szabályrendszert még azelőtt, hogy valaki elkezdi komolyan mérlegelni a pályázaton való indulást, illetve elkezdi végiggondolni a jogosultsági és műszaki kérdéseket. Nehogy például a nyílászárók együttes felületére vonatkozó részletszabályon bukjon el (ha több, mint fele korszerű), vagy amiatt, mert a tető tájolása, műszaki állapota nem alkalmas a napelem telepítésre, a földre telepített napelemet pedig eleve kizárja a pályázat.

A napelem pályázat benyújtásának menete

A pályázat az elektronikusan kitöltendő pályázati adatlapból, nyilatkozati űrlapokból és a szükséges mellékletekből áll. A pályázati adatlap a napelem.palyazat.gov.hu kormányzati oldalon elérhető. A pályázati adatlapon valamennyi adat megadása kötelező. A pályázat a pályázati adatlap kitöltésével, a nyilatkozattételt és a szükséges dokumentumok csatolását követően a pályázat véglegesítésével kerül benyújtásra.

A pályázat véglegesítésével minden pályázat egyedi pályázati azonosítót kap. Az ügyfélszolgálati megkereséseknél minden esetben hivatkozni szükséges ezen pályázati azonosítóra.

A pályázati adatlap kötelező adatmezőkkel van ellátva, melyek kitöltése nélkül nyilatkozat nem tehető, a pályázat nem nyújtható be. A nyilatkozat megtétele és a mellékletek csatolása nélkül a pályázat nem véglegesíthető, nem kerülhet benyújtásra. A pályázat elutasítását eredményezi, ha a pályázatot nem a támogatás igénybevételére jogosult, vagy meghatalmazottja nyújtotta be.

A hatékonyabb kezelés érdekében a többoldalas dokumentumok összefűzendők, és egy fájlként csatolandók, azonban ennek elmulasztása nem eredményezi a pályázat elutasítását.

Milyen dokumentumokat szükséges benyújtani a napelem pályázathoz?

A napelem támogatási pályázathoz elektronikus úton csatolni szükséges dokumentumokról a pályázati kiírás 59. oldalától kezdve részletesen tájékozódhatunk.

Napelem pályázat ügyfélszolgálat

Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az ÉMI Nonprofit Kft. jelenpályázatra vonatkozó ügyfélszolgálatához a 06-30-705-2388 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 9:00 órától 15:00 óráig, pénteken 9:00 órától 12:00 óráig fogadják hívását. E-mail-elérhetőség: nap@emi.hu.

Címlapkép forrása: Getty Images