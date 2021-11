Most kell bútort venni - Bombaként dobja le az árrobbanást az Ikea

Rekord keresletet tapasztalt termékei iránt az Ikea a világjárvány alatt, azonban most a globális ellátási lánc zavaraival kell szembenéznie. A svéd bútorgyártó nyereségének csökkenéséről számolt be. Ennek hátterében a magasabb a szállítási és nyersanyagköltségek állnak, amelyeket a fogyasztók is megérezhetnek a jövőben drágulás formájában, írja a BBC.