Koronavírus Magyarországon: több a fiatal a halottak között

A koronavírus-járvány áldozatai között jelentősen nőtt az 50 év alattiak aránya. Szakértők szerint ennek az lehet az oka, hogy az idősebbek között több az oltott, és a delta variáns a fiatalokat is támadja.

Az első hullámban az áldozatok 78%-a 70 év feletti volt, az 50 év alattiak aránya az elhunytak körében 3%-ot tett ki. Változott a kép a 4. hullámban - derült ki a csatorna gyűjtéséből.

Jelenleg a 70 év felettiek aránya a halottak között 63%, az 50 év alattiak pedig már 7%-os arányt képviselnek.

Boldogkői Zsolt virológus szerint ennek több oka is lehet. Az egyik, hogy a delta variáns jobban fertőzi a fiatalabb korosztályt, a másik pedig, hogy az idősebbek jobban felvették a védőoltást, a fiatalabbak tehát kevésbé védettek a vírus ellen. Azt is hangoztatta a szakember, hogy a védőoltások védenek a fertőzéstől is.

A csatorna szerette volna megtudni a kórházba kerülők adatait, hány százalékban oltottak, illetve oltatlanok, azonban a Koronavírus Sajtóközpont azt írta, hogy az adatok kiadása akadályozná a járvány megfékezését, mert szerintük ez hamis biztonságérzetet keltene. Csak az orvosok tapasztalataira lehet hagyatkozni. Erről a Portfolio-nak nyilatkozott korábban elsőként Zacher Gábor. A csatornának most megismételte, hogy minden 8. vagy 9. oltatlan lélegeztetett betegre jut egy oltott beteg. Az oltott általában többféle betegségben szenved - jegyezte meg.

Címlapkép: Védőfelszerelést viselő orvos és ápolók egy oxigénellátást segítő helmet sisakot helyeznek fel egy betegre a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított központi intenzív osztályon a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban, Székesfehérváron 2021. április 28-án. Forrás: MTI/Vasvári Tamás