Inflációs csapdában a világ?

Magyarország a tízmillió szakértő országa. Most éppen mindenki az inflációt szeretné „megszakérteni”. Csak épp elmegyünk egy nagyon fontos dolog mellett. Mindig csak külső tényezőket okolunk, pedig a hiba részben bennünk van, mert nem csak a kínálat korlátos, de a kereslet is túlzó.

Az ön nyereménye, hogy vásárolhat

A mai cikk ötletét egy a közösségi médiában szembejövő nyereményjáték adta. Itt a november és az emberek ilyenkor már lázasan készülődnek a Magyarországon is népszerű „Fekete Péntekre”. Míg az Egyesült Államokban ez egy pénteket jelent, nálunk az élelmes kereskedők az egész hónapot erre húzzák fel. Az idei év azonban más lesz. Ugyanis mi volt a helyzet a Covid-válság előtti években? Kinéztünk valamit az interneten vagy a boltban, megvártuk, amíg jön az akció, és megvettük. De ma ez már nem így működik. Ma azt vesszük, amit éppen kapni lehet, ha pedig a hőn áhított termék nem elérhető, vagy várunk vagy helyettesítő terméket keresünk. Így van ez a világ töretlenül legnépszerűbb játékkonzoljával is, a Playstationnel.

A hiánygazdaság viszont mára már akkora méretet öltött, hogy a nyereményjáték nem azzal kecsegtet, hogy „nyerj egy játékkonzolt”. Nem bizony. A nyereményjáték arról szól, hogy a kiválasztott jogot nyer arra, hogy vegyen egy konzolt. Itt tartunk tehát, a nyeremény az, hogy megvásárolhatod a kiválasztott árucikket. Ez a tökéletes példázata annak, amikor a hiánygazdaság és a kapitalizmus találkozik.

Mindenki előre menekül

Jól látható tehát, hogy a fogyasztói kereslet milyen mértékben táplálja a hiánygazdaságot. De ez nem csak az elektronikai termékek esetében érvényes. Ugyanígy igaz például az új autókra. A Covid előtti időszak mantrája a közösségi közlekedés volt. Aztán beütött a járvány és mindenki autóba akart ülni. A bérek világszerte emelkednek a munkaerőhiány miatt, a hitelkamatok a fejlett világban továbbra is alacsony szinten ragadtak, a gazdaságpolitika pedig óriási mértékű pénzszórásba kezdett. A jelenség nem lokális, inkább globális. A kereslet rendkívül gyorsan helyreállt az új autók iránt, viszont a kínálat nem tudott ezzel lépést tartani. Szállítási gondok, chip- és egyéb alkatrészhiány, na meg persze a szén-dioxid kvóták.

Az árak elkezdtek emelkedni és jött a tankönyvi reakció: előre menekülés. Mindenki, aki autót akart, most és azonnal akarta, hiszen később még drágább lesz.

Ma már ott tartunk, hogy a vásárlók megértő hozzáállást tanúsítva rendelik meg úgy az új autójukat, hogy az jó esetben jövő karácsonyra talán megérkezik. A gyártók pedig a rugalmatlan keresletet látva, amit csak lehet, megpróbálnak áthárítani, hiszen a másik oldalon őket a költségek drasztikus emelkedése, meg a környezetvédelmi kvóták szorongatják. Ez utóbbi pedig csak súlyosbítja a kínálati helyzetet, hiszen az autógyártók sem akarnak eurómilliós büntetéseket kifizetni, így a magasabb károsanyag-kibocsátású modellek gyártását és értékesítését korlátozzák, hogy ne rúgják fel az értékesített flottára vonatkozó szigorú szabályozást.

A végeredmény pedig az autóárak robbanása, ami számos vásárlót kiszorít az újautó piacról.

Marad tehát a használt autó, de pont az infláció miatt abból is hiány van. Hiszen ilyen helyzetben sokan nem tudják vagy akarják lecserélni az autóikat (legyen szó magánszemélyről vagy cégről). Ismét korlátos a kínálat, túl magas a kereslet. Mára pedig ott tartunk, hogy a két évvel ezelőtt vásárolt, normális futásteljesítményű családi autót magasabb áron lehet eladni a használtautó piacon, mint az újkori ára volt.

A koncepció nélküliség ára

Az őrült kereslettel tehát nem képes lépést tartani a kínálat. De ha már az előbb szóba került a környezetvédelem, azért itt is kilóg az a bizonyos lóláb. Úgy lódult meg a kereslet az alternatív energia iránt, hogy a kínálati feltételek egyáltalán nem biztosítottak. A hagyományos alternatíva irányába pedig az út már visszafelé nem igazán járható.

A klímaváltozás elleni harccal elkéstünk és most megy a kapkodás, meg a koncepció nélküli ígérgetés és rohanás.

A fosszilis energia ára pedig a korlátozások, szabályozások miatt az egekbe szökött. Persze, mondhatjuk erre azt, hogy ez átmeneti, de az csak a tőzsdei árak változására lesz igaz.

A gyakorlatban a termelővállalatok egy évre előre lekötik az energiaigényüket. Ezt kellett tenniük most ősszel is, pont, amikor a legnagyobb árrobbanás volt. Két út maradt: szerencselovag módjára ad-hoc vásárlásokkal fedezik az igényeket vagy jóval magasabb áron, mint egy éve, de lekötik a szükséges kvótát. A legtöbb vállalat nem szereti a nem fedezett pozíciót, így nem meglepő, hogy inkább az utóbbi utat választották. A fogyasztók számára pedig a következmény, hogy ezek a magas költségek így egy évig ott lesznek a vállalati költségvetésben és mivel a termékek iránt a kereslet töretlen, az ármeghatározás ereje a termelőknél van. Helló infláció!

A felelősség a miénk is

A fenti példákból is jól látható, hogy az alapvető probléma az infláció mögött a kereslet és a kínálat drasztikus szétválása. Viszont a kínálati korlátok oldódása sem hozhat inflációs enyhülést, ha közben folyamatosan zajlik a keresletélénkítés. A világ jegybankjai szigorításról beszélnek, de az elmúlt másfél évben bepumpált (sőt még mindig bővülő) likviditás ott kering a rendszerben, ahogyan a kormányzati költekezések is.

Valós konszolidációnak nyoma sincs, és amíg ez el nem kezdődik, addig bizony hiába várjuk az infláció enyhülését.

Eközben a tőkepiaci befektetők egyre csak árazzák a monetáris szigorítást, mintha a jegybanki kamatemelés bármire is megoldást kínálhatna. Az önmagában csak szemfényvesztés. Amíg nem indul be a jegybankmérlegek konszolidációja, addig önmagában a kamatemelés nem lesz gyógyír semmire. De a mérlegalkalmazkodás addig nem indulhat el, amíg a költségvetési szigorítás nem indul be. Ilyen magas költségvetési deficitek mellett ugyanis aligha várhatjuk, hogy az adósságkezelők visszavásárolják a jegybankoknál hegyekben álló államadósságot. A piacra meg ugye mégsem lehet kiönteni ezt a mennyiséget, hiszen az egy újabb időutazás lenne: vissza az adósságválság korába. Vagyis a lejáratig tartás marad az egyetlen út, de így csak egy nagyon hosszan elnyújtott mérleg-leépülésre számíthatunk.

A pénzbőség még egy jó darabig velünk lesz, ami tartósan gyengíti a monetáris politika hatékonyságát és az infláció elleni küzdelem egyre inkább tűnik szélmalomharcnak.

Persze ennek nem feltétlenül kell így lennie. Ahogy a klímaváltozás elleni harcban a hangsúly az egyéni tetteken és döntéseken van, úgy ez igaz lehet a hiánygazdaság és az infláció elleni küzdelemben is. Ha mi fogyasztók csak egy kicsit is visszatekernénk a fogyasztási igényünket és egy kicsit nyomnánk a féket a fogyasztói társadalom pénzbőség által fűtött vonatján, talán hamarabb sikerülne kikerülni ebből a válságból.

