Elsöprő sebességre kapcsolhat újra a koronavírus-járvány Magyarországon

Az őszi iskolaszünet átmeneti lassulást hozott a magyarországi koronavírus-járvány terjedésében, azonban a héten újra elsöprő lesz a fertőzés sebessége - vetítette előre az RTL Klub műsorában Vattay Gábor járványelemző, az ELTE Komplex Rendszerek Fizikája Tanszékének vezetője. Arról is beszélt, hogy idén tanuljuk meg, hogy miközben be vagyunk oltva, ezt a vírust minden ősszel lassítanunk kell majd.

Újfajta módon kell élnünk mondjuk a következő 10 évben, mert hogyha minden ősz és tavasz között 15 ezer ember meghal a koronavírussal összefüggésben, akkor az azt jelenti, hogy 5 évvel csökken a várható élettartamunk. Nem engedhetjük meg magunknak minden évben ezeket a köröket - fogalmazott a professzor a csatorna hétfő reggeli műsorában.

Laikusként úgy kell felfogni a tavaly őszi második és az idén őszi negyedik hullám közötti különbséget szerinte, hogy egyénileg sokkal jobban védettek vagyunk, ezért nem törődünk annyira a vírussal. Nagyon durván úgy kell ezt elképzelni, hogy idén a vírus 10-szer annyi embert ér el, de tizedannyi baja lesz mindenkinek, de a kettő szorzata nagyjából ugyanannyi - magyarázta. Tízszer annyi embert képes felkeresni ez a vírus, mint tavaly, de tízszer kevesebb súlyos esetet okoz - tette hozzá.

Idén tanuljuk meg, hogy miközben be vagyunk oltva, ezt a vírust minden ősszel lassítanunk kell majd

- foglalta össze a szakember, aki szerint úgy fognak kinézni a következő 10 évben az őszök, mint idén. Amíg ez a vírus lényegesen le nem cseng.

Vattay Gábor pozitívumot nem tudott említeni a járvánnyal kapcsolatban, a következő két hét adatai nem erre utalnak. Rövid távon készülni kell a helyzet további látványos romlására és megismételte korábban tett előrejelzését, miszerint heteken belül 8000 ember lehet koronavírus-fertőzés miatt a magyar kórházakban.

Utána sem az fog történni, mint az elmúlt időkben, hogy nullára esne az új napi esetek száma - jelezte előre. A járványhullám után is egy véges értékre esik vissza a járvány, mivel más országokban is ezt látni. Magyarországra átszámolva a lecsengés után is 30-60 ember hal meg egy nap a fertőzés miatt és ez hónapokig elhúzódik - tette hozzá.

Arról is beszélt a műsorban, hogy a héten - az őszi iskolai szünet hatásának kifutása után - újra vissza kell, hogy álljon a járvány terjedési sebessége a hetenkénti duplázódásra.

A héten újra elsöprő lesz a járvány növekedése

- mondta. Szerinte emiatt újabb intézkedéseket kell majd hozni a járvány megfékezése érdekében, de ennek kapcsán azt is kiemelte, hogy bármilyen új korlátozó lépés hatása csak három hét múlva jelentkezhet. Több hétre előre kell gondolkozni - jegyezte meg.

Szerinte jelenleg nem teljesen világos, hogy a kelet-európai járványok miben térnek el a nyugat-európai országokban látottaktól. Nem lehet kizárni, hogy Oroszország felől egy új alvariánsa érkezik a vírusnak.

Címlapkép forrása: MTI/Vajda János