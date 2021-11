Fenntartható magyar márkákkal is tehetünk a divatipar globális környezetszennyezése ellen

A jövő társadalma csak akkor lesz fenntartható, ha a legkorszerűbb technológiákba fektetünk be. Azt pedig, hogy a technológiák milyen sebességgel épülnek be a gyártási, fejlesztési, sőt, a társadalmi folyamatokba, a digitális átállás szintje határozza meg.

Ha a gazdasági szereplőket összességében tekintjük, kijelenthetjük, hogy napjainkban a multinacionális gyártók felsővezetőin, a gyártóiparban dolgozó HR-eseken kívül kevesen látják azt, hogy milyen emberi kvalitások szükségesek a jövőben ahhoz, hogy a cégek lépést tudjanak tartani a technológia fejlődéssel. Ezt a területet éppúgy nem szabad elhanyagolni, mint a technológiai oldalt, ugyanis minden cégnél minden technológiai újítást emberek vezetnek be és tartanak életben.

Fenntartható digitális fejlődés

A technológia fejlődésével foglalkozó kutatók egybehangzóan állítják, hogy a jövőben az automatizáció sokkal megszokottabb jelenség lesz, mint most. Ez ma egyelőre még kisebb részét érinti a cégek működésének Magyarországon, a kapacitás még nincs teljes egészében kihasználva, azonban már nem csak versenyelőny, hanem kritikus képesség is, tehát aki lemarad a fejlesztésekben, az nagy eséllyel kiesik a versenyből. Ez hozhat némi átrendeződést a piacon, sokan, akik későn fogtak bele a fejlesztésekbe, eltűnhetnek, főleg a kisebb cégek közül. Reménykeltő ugyanakkor, hogy ezzel párhuzamosan elindul egy költségverseny is az automatizációs megoldások területén, így a technológiák egyre hozzáférhetőbbé és olcsóbbá válhatnak.

Magyarországon a mesterséges intelligencia elsődleges alkalmazói közé tartoznak a telekommunikációs cégek, a pénzügyi szervezetek és általában a nagyobb vállalatok. Az agrárium területén szintén a nagyobb birtokokon gazdálkodó cégek használják ki az IT nyújtotta lehetőségeket: a digitális mezőgazdaság lényege az adatok szakszerű elemzésében és azok felhasználásával végrehajtott értékteremtésben rejlik. A kisebb logisztikai cégek viszont még lemaradásban vannak, de ez nem feltétlenül magyar sajátosság.

Sokak szerint a jövő rendszereiből, munkahelyeiről az egyik hiányzó elem – ami az új technológiák és okos-megoldások mellett szinte teljesen háttérbe szorulni látszik – maga az emberi tényező.

Azonban mára az is egyértelművé vált, hogy a jövő társadalma akkor lesz fenntartható, ha befektet a legkorszerűbb kutatásokba és technológiákba, ehhez pedig nélkülözhetetlen az élethosszig tartó tanulás. Az emberekhez hasonlóan a gépek is egyre okosabbak lehetnek, ez elsősorban a gépi tanulás és az alkalmazott mesterséges intelligencia megjelenésének köszönhető. A fenntartható fejlődés aligha lenne elképzelhető ezek használata nélkül, sőt a mesterséges intelligencia már most sokat segít a jövő zöld megoldásaiban az orvostudomány, a mezőgazdaság vagy éppen a hulladékgazdálkodás területén.

Ahol a csúcstechnológia és a kézművesség találkozik

A globális felmérések alapján 2030-ig 375 millió embernek kell egy teljesen új, ma még talán nem is létező szakmát megtanulnia. A folyamat nem ma kezdődött, hiszen szinte mindenki talál a környezetében olyan foglalkozást, ami 20-30 évvel ezelőtt egyáltalán nem létezett. A modern technológiáról ugyanakkor ritkán jutnak eszünkbe több évtizeddel vagy évszázaddal ezelőtt használt megoldások, pedig a mai eljárások gyakran ezeket fejlesztetik tovább vagy gondolják újra. Amikor építkezünk, állatokat tartunk vagy épp luxustermékeket gyártunk, szinte sosem nélkülözhetjük a múlt tudását és tapasztalatát.

A csúcstechnológia és a kézművesség találkozik például a világ legnagyobb tradícióival rendelkező sportkocsigyártóinak munkáiban. A vagyonokba kerülő autókba a kor legmodernebb technológiáját építik be, de a luxusminőségű részleteket, mint például a varrott bőrborítású műszerfalat vagy kormányt gyakran nagy tudású, idős mesterek készítik el.

Az elődeink ismereteit felhasználó környezettudatos gazdaságfejlesztésről is szó lesz a Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón és Világtalálkozón. Krakkó Ákos, a Kék Bolygó Alapítvány kommunikációs vezetője elmondta, hogy "a kiállításhoz kapcsolódó üzleti partnerek megjelenésével azt kívánjuk erősíteni, hogy vannak válaszaink, ami akár társadalmilag, politikailag és gazdaságilag is értelmezhetők, és a fenntarthatóság céljait kívánják szolgálni".

A ruhajavítás egyet jelenthet a fenntartható divatiparral

A múlt és a jelen szakmái más formában is egymásra találhatnak: vannak olyan mesterségek, melyek épp azért „emelkednek fel” újra, mert nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a gazdaságunk valóban körforgásossá váljon.

Esernyőjavítókkal valószínűleg már nem fogunk találkozni, de a ruhák javítása, átalakítása egyre népszerűbb napjainkban, főképp amiatt, mert az elmúlt években jelentős nemzetközi figyelmet kapott a divatipar fenntarthatatlansága. Nagyobb mértékű szén-dioxid-kibocsátás írható ugyanis a divatipar számlájára, mint amennyiért a légiközlekedés és a hajózás együttesen felel. A ruházati kiskereskedelmi láncoknak köszönhetően megfizethetőbbé vált a divat, de ennek hatalmas költsége van, ha a környezetszennyezést nézzük.

A divatipar az emberiség szén-dioxid-kibocsátásának a tizedét adja, az iparág világ második legnagyobb vízfelhasználója és mikroműanyagokkal szennyezi a vizeket.

A fast fashion cégek tevékenységéből fakad, hogy a divatcikkek fele egy éven belül a szemétbe kerül, minden másodpercben egy teherautónyi ruhának megfelelő mennyiségű textil kerül a szeméttelepekre. Ráadásul az évezred eleje óta a ruhagyártás közel megduplázódott a világban. Itt jöhetnek megoldásként a fenntartható ruhamárkák – amikkel már Magyarországon is találkozhatunk -, a lokális alapanyagok, a szállítási lánc csökkentése, vagy a ruhák javítása, újrahasznosítása.

A fenntartható technológiai fejlődésről, a mesterséges intelligencia és a tudatos gazdaságfejlesztés témájáról is szó lesz a Hungexpón, a november 29-től december 5-ig tartó Planet Budapest 2021 Fenntarthatósági Expón és Világtalálkozón, a régió legnagyobb fenntarthatósági rendezvényén.



