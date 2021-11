Kongatja a vészharangot a szakember: azonnali korlátozások kellenek, nem fogja bírni ezt a terhelést a magyar egészségügy

Rékassy Balázs orvos, egészségügyi szakközgazdász azt mondta az Infostartnak, hogy a tömegrendezvények miatt az utóbbi négy hétben nagyon meredek emelkedés látható a koronavírus-fertőzésszámokban, ennek pedig az a következménye, hogy

az egészségügyi ellátórendszer nem bírja, nem fogja bírni ezt a terhelést.

A szakember úgy fogalmazott, hogy "iszonyú sebességgel" érkeznek a betegek a kórházakba.

Rékassy Balázs arról is beszélt, hogy a tervezhető műtéteknél várólista van, legyen az egy szemészeti, urológiai vagy ortopédiai műtét. Hozzátette: a korábbi, harmadik hullám miatt már felgyülemlett egy beteganyag, náluk vannak a tervezhető műtétek általában előkészítve.

Rékassy ezen kívül kötelező maszkviselést javasol minden belső térben, illetve komolyabb szerepet adna a védettségi igazolásoknak, illetve korlátozna az oltatlanokat, valamint harmadik oltásra buzdítaná azokat, akik öt hónapnál régebben kaptak vakcinát.

A szakember azt is elmondta az Infostartnak, hogy az intenzív osztályos kapacitás ágyai, lélegeztetőgépei, szakemberei fogynak; egy intenzíves szakápoló optimálisan egy-két beteggel tud csak foglalkozni, Magyarországon 1000-1200 az az intenzíves beteg, akivel foglalkozni lehet. Most már 400 fölött van, 500-hoz közelít az ilyen ellátásra szoruló covidosok száma. Közben a balesetesek, akut műtétek, a kardiovaszkuláris beavatkozások mind-mind további kapacitásokat köthetnek le, így most tarthatunk ott, hogy lassan minden intenzív ágy foglalt.

További, nem intenzíves ágyakat kell átalakítani lélegeztetésre és intenzív ellátásra alkalmas ágyakká. Ennek szakmai kapacitása véges

– mondta Rékassy Balázs.

Címlapkép: Getty Images