Óvatosak a befektetők, mindenki az inflációs adatokra figyel

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones értéke 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 értéke 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq értéke 0,7 százalékot veszített.

Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei értéke 0,4 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng értéke 0,5 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 értéke 0,1 százalékkal került feljebb.

Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX értéke 0,1 százalékkal kerülhet lejjebb, a CAC értéke 0,0 százalék mínuszban nyithat, míg a FTSE értéke 0,4 százalékot eshet.

Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones értéke 0,2 százalék mínuszban nyithat, a S&P 500 értéke 0,2 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a Nasdaq értéke 0,0 százalékot eshet.

Mi várható makro fronton?

Ma idehaza nem történik említésre méltó esemény, az Egyesült Államokban viszont annál inkább: közzéteszik az októberi inflációt. A fogyasztói árindex már így is 5% felett jár, és a Fed már el is indította az eszközvásárlási programjának kivezetését, a vártnál nagyobb infláció viszont már a kamatemelési várakozásokat is erősítheti, és ezzel együtt volatilitást hozhat a deviza- és részvénypiacon.

2021. november 8-14. makronaptár Magyar makrogazdaság november 8. hétfő 8:30 MNB Nemzetközi tartalékok okt. november 8. hétfő 8:30 MNB Értékpapír statisztikák szept. november 8. hétfő 9:00 KSH Külkereskedelem szept. november 9. kedd 9:00 KSH Infláció okt. november 9. kedd 9:00 KSH Szálláshelyek forgalma szept. novemner 9. kedd 11:00 PM Előzetes ÁHT okt. november 9. kedd 11:30 ÁKK 3 hónapos dkj aukció november 9. kedd 13:00 MNB Kötvényvásárlási aukció november 12. péntek 9:00 KSH Ipar (második becslés) szept. november 12. péntek 9:00 KSH Építőipar szept. Nemzetközi makrogazdaság november 8. hétfő EU Eurócsoport-ülés november 9. kedd EU EcoFin-ülés november 9. kedd 8:00 Németo. Külkereskedelem szept. november 9. kedd 14:30 USA Termelői infláció okt. november 10. szerda 2:30 Kína Infláció okt. november 10. szerda 8:00 Németo. Infláció (második becslés) okt. november 10. szerda 14:30 USA Infláció okt. november 11. csütörtök 8:00 UK GDP Q3 november 11. csütörtök 10:00 EU EKB-jegyzőkönyv november 11. csütörtök 14:30 USA Heti munkanélküliség november 12. péntek 11:00 EU Ipar november 12. péntek 16:00 USA Michigani hangulatindex szept. Forrás: Portfolio-gyűjtés

Mi történt eddig a tőzsdéken?

A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 40,5 százalékos elmozdulással az ATX index áll az élen, a sereghajtó 8,9 százalékos eséssel a Hang Seng index.

A hazai blue chipek közül idén a legjobban az OTP részvénye teljesített 38,2 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Magyar Telekom papírja áll 14,2 százalékos emelkedéssel.

A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 74,3 százalékot emelkedett.