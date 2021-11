Tombol világszerte a járvány, Szlovákiában ismét megdőlt a rekord

Portfolio 2021. november 10. 16:28

A WHO friss összesítésében arra világított rá, hogy Európa a koronavírus gócpontja. Zöld utat kapott egy új vakcina az Európai Unióban, Szlovákiában ismét megdőlt a rekord, hétezer fölött a pozitív PCR-tesztek száma. Súlyosbodik a helyzet Kijevben a korlátozások ellenére is, a német nemzeti járványügyi központ rekordszámú új koronavírusos megbetegedést jelentett ma. Magyarországon szerdán a kormányzati koronavírus-portál 8434 új fertőzöttet, és 98 elhunytat jelentett, kijöttek a friss szennyvízadatok is, mindeközben biztossá vált, hogy elnapolják a halasztható műtéteket.