Energiaválság: megugrott a gázár Lukasenka fenyegetésére, itthon ársapkát kaptak az üzemanyagok

Nagyon fontos információkat osztott meg a mai Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter arról, hogy a Portfolio által elsőként megírt önkormányzati-egyházi bemenekülés a rezsicsökkentés ernyője alá mekkora költségvetési terhet jelenthet majd az államnak áttételesen és arra is utalt, hogy rövidesen bejelentik a távhőszektor állami megsegítését is. Utalt az ipari fogyasztók egyetemes szolgáltatási körből való energiafogyasztására is, de részleteket nem mondott, illetve arra is utalt, hogy az egyes szektorok múltbeli nyereségétől és a magas árak tartósságától is függ, hogy mely szektorokban lehet még esetleg állami segítség.