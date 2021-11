Kiderült a Szputnyikkal oltott magyarok fertőzési aránya egy orosz nyilatkozatból

„A napokban kaptuk meg az adatokat Magyarországról, ahol több, mint 1 millió embert oltottak be a Szputnyik V vakcinával és csak 0,4%-uk betegedett meg az oltást követően” – jelezte Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter (képünkön) az orosz parlament egészségügyi bizottsága előtt.

Az orosz TASZSZ hírügynökség tudósításában aztán Murasko azt is hozzáteszi az otthoni orosz adatokra utalva, egyfajta viszonyításként a megkapott magyar eredményre, hogy

Ma, az újabb vírustörzsek mellett is azt látjuk, hogy nem haladja meg a beoltottak között a 3-4%-ot fertőzések aránya, ami nagyon jó.

A miniszter a beszámolóban hosszasan beszélt arról, hogy most az eredeti vuhani törzsnél sokkal fertőzőbb delta vírustörzs pusztít Oroszországban és közben csökken az emberek szervezetében az antitestek száma az idő előrehaladtával, és érvelése szerint ezért is szükséges felvenni az újabb oltást. Utalt rá, hogy Oroszországban több, mint 62 millió ember felvette már az első oltását és közülük 4,5 millióan már a másodikat is.

Hangsúlyozta: az utóbbi hetekben 17 kórházban járt és egyetlen helyen sem látott beoltott embert intenzív osztályon feküdni, így tehát a súlyos esetek ritkák, a halálos kimenetelű megbetegedés pedig „extrém ritka”.

A 0,4%-os magyar megfertőződési arány fontos és kedvező hír, amit furcsa módon nem a magyar kormánytól, vagy a járványügytől kellett megtudnunk. Ezzel együtt a miniszter nyilatkozata a tudósítás alapján nem teljesen egyértelmű, mert például az Európai Betegségmegelőzési és Kontroll Központ (ECDC) adatai szerint idehaza csak 1,807 millió dózis Szputnyik vakcinát adtak be, amiből nem jön ki a több, mint 1 millió beoltott.



A tudósítást megítélésünk szerint úgy célszerű értelmezni, hogy míg a Magyarországról kapott adatok szerint a Szputnyikkal beoltottaknál az elmúlt hónapokat végigkövetve átlagosan 0,4%-os volt a megfertőződési arány (amibe belesett a járvány nyári lecsengő, illetve az őszi felerősödő fázisa is), addig jelenleg Oroszországban a nagyon fertőző új variáns és a csökkenő antitestszám mellett már 3-4%-os ez a megfertőződési arány, ami még mindig alacsony. Ugyanakkor ez a mutató vakcinahsatékonysági szempontból önmagában majdnem teljesen értelmezhetetlen. Azt ugyanis nem tudni, hogy az oltottakat a vakcina védte meg a megfertőződéstől, vagy elkerülte őket a vírus. Valódi információtartalma annak lenne, ha tudnánk, hogy a megfertőződöttek milyen arányban esnek át a betegség különböző fokozatain.

Címlapkép forrása: Alexander Ryumin\TASS via Getty Images