Elárulta a professzor, mi a legnagyobb baj a fel nem vett oltásokkal

Ha valami csoda folytán az oltatlanok még ma felvennék a koronavírus elleni vakcinát, akkor is 3-5 hétig tartana a védettségük kialakulása. A gond az, hogy nagyjából ekkorra várható a 4. hullám tetőzése. Ezért a 4. hullámban az oltások mellett nagy jelentősége van a vírusellenes készítmények alkalmazásának. Ezt Keserű György Miklós akadémikus, a Természettudományi Kutatóközpont Gyógyszerkémiai Kutatócsoportjának vezetője mondta november 11-én a Magyar Tudomány Ünnepe Tudomány és Parlament című rendezvényén.



Keserű György először egy évvel ezelőtt, a 2020-as Magyar Tudomány Ünnepén, a 2. hullámban hívta fel arra a figyelmet, hogy a vírusellenes szerek a betegség korai szakaszában, az első 7-10 napban még sikeresen csökkenthetik a súlyosabb, már kórházi kezelést kívánó állapotok kialakulását a COVID-19 betegségben. Ezután számos szakember és szervezet, köztük az MTA érvelt amellett, hogy a vírusellenes favipiravir gyógyszert ne csak a már kórházba került betegeknél lehessen alkalmazni. Az emberi erőforrások minisztere végül 2021 márciusában engedélyezte a háziorvosok számára, hogy felírják a favipiravirt a betegség korai szakaszában járó betegeknek.

Keserű György az idei tudományünnepen, 2021. november 11-én arról számolt be előadásában, hogy a 3. hullámban már a favipiravir hazai változatát alkalmazták, amelynek itthoni gyártása addigra megvalósult. Ezeknek a kezeléseknek jelenleg zajlik a kiértékelése, de a korábbi klinikai tapasztalatok megerősítették,

hogy a virális szerek valóban a betegség első szakaszában hatékonyak, ekkor lehet velük csökkenteni a kórházba kerülők számát.

A 4. hullámmal kapcsolatban Keserű György hangsúlyozta: most, a jelenlegi fázisban az oltások mellett nagy jelentősége van a vírusellenes készítmények alkalmazásának. Magyarországon a favipiravir-ellátás biztosított, de vannak már új vírusellenes szerek is, amelyeket be lehetne vetni a hazai gyógyászatban.

Ezekkel kapcsolatban a szakemberek jelenleg ajánlásokat fogalmaznak meg a döntéshozók számára.

Keserű György hangsúlyozta: a koronavírus-fertőzés megelőzésében minden rendelkezésre álló eszközt alkalmazni kell, így az oltások – most már a 3. oltás – mellett nagyon fontos a maszkviselés, a távolságtartás és a higiénés szabályok szigorú betartása.