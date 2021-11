Stagfláció felé rohan az amerikai gazdaság - mondják egyre többen, mások szerint ez nevetséges

A gyenge GDP-adatok és a több évtizedes inflációs csúcs után ismét feléledtek az aggodalmak a közgazdászok egy részének körében a stagflációval kapcsolatban. Mások ugyanakkor ezzel nem értenek egyet: azzal érvelnek, hogy bár az áremelkedés valóban jelentős, azzal nem jár együtt a gazdasági növekedés megtorpanása.

A harmadik negyedéves gyenge amerikai GDP-adatok és az elszálló októberi infláció után feléledt az aggodalom a közgazdászok körében a stagflációval kapcsolatban. A stagfláció egy olyan, rendkívül nem kívánatos jelenség, amikor a gazdaság teljesítménye nem nő, az árak viszont igen. Ez a helyzet leginkább a jelenlegihez hasonló kínálati sokkok idején állhat fel.

Az aggasztó helyzet felébresztette a vitát a közgazdászokban is a lehetséges stagflációról. Sokan úgy gondolják, hogy az amerikai gazdaságban valóban ilyen helyzet áll elő. A Fed bejelentése, mely szerint leáll a kötvényvásárlások programjával, nem mozgatta meg érdemben a kötvénypiacot, ellenben az inflációs adatok hatására a hosszú lejáratú kötvények hozama nőtt.

Dan Niles, a Satori Fund alapítója és portfóliómenedzsere szerint a jelenlegi magas infláció tartós marad, aki szerint a probléma nagy. A befektető a Yahoo Finance-nek úgy nyilatkozott, hogy több kamatemelésre is számít jövőre.

A nagy adósságok a világban, az eszközárak értékeltsége és a a jelenlegi rendkívül alacsony kamatkörnyezet nem a magas inflációs környezethez igazodik, amelyben vagyunk - mondta szintén a Yahoo Finance-nek Peter Boockvar, a Bleakley Advisory Group igazgatója.

A befektető szerint a kötvénypiac a stagflációtól való aggodalmakat tükrözi.

Nem mindenki ért azonban ezzel egyet. A BlackRock stratégiái ügyfeleiknek írt hírlevelükben azt írták, hogy bár a jelenlegi magas inflációs környezetet sokan valóban az 1970-es és '80-as évekhez hasonlítják, az "S- betűs szótól" egyelőre nem kell tartani.

A CNBC megmondóembere, Jim Cramer is oszlatja a stagflációs aggodalmakat, a műsorvezető leginkább az erős kiskereskedelmi adatokra alapozza az optimizmust. Cramer szerint a kiskereskedelmi szektor a valaha volt legjobb negyedévét élheti meg, és ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Ennyi. Nem akarok több szót hallani a stagflációról.

A megemelkedett inflációtól nemcsak a befektetők és közgazdászok tartanak, a Google keresésekben is elképesztő ütemben megnőtt a stagfláció kifejezés. Ezen kívül a helyzetnek politikai következményei is vannak Chris Wallis, a Vaughan Nelson Investment Management vezérigazgatója szerint. Joe Biden elnök alacsony támogatottsága is részben a gyors áremelkedésnek köszönhető a szakember szerint. A demokraták támogatottsága annyira alacsony, hogy Virginia és New Jersey államokban is nagyon rossz eredményt ért el a demokrata jelölt, a republikánusok esélye a fogadóirodák szerint a ciklusközi kongresszusi választásokon megnőtt, akárcsak Donald Trump esélye a 2024-es választáson.

A stagfláció esélyeiről és a világgazdaság rövid távú kilátásairól az alábbi elemzésünkben foglalkoztunk mélyebben:

Címlapkép: Getty Images