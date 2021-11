Koronavírus: egyre zsúfoltabbak a magyar kórházak, Európa szenved a járványtól

A járvány már súlyosabb Magyarországon, mint a második hullámban, de gyakorlatilag semmit sem lehet tudni az iskolák fertőzöttségéről. A napi adatközlés sosem tér ki az iskolai helyzetre, pedig olyan időszak is lehetett, amikor az intézmények közel 5%-a érintett volt, még úgy is, hogy alig-alig tesztelnek, rendkívül döcögős a karanténok elrendelése, az oltás miatt pedig sok esetben nincs is karantén. Természetesen továbbra is igaz, hogy a gyerekek ritkábban kerülnek súlyos állapotba, hazánkban azonban arról sincs adat, hogy hány fiatal szorul kórházi kezelésre. Annyit tudunk, hogy sajnos a negyedik hullámban egyre többen.